«Телфин» запустил новое решение

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» запустил новое решение омниканальной связи, включающее в себя АТС «Телфин.офис», виртуальный мобильный номер РФ, интеграцию CRM с телефонией и мессенджерами, а также виджет звонка с сайта.

«Телфин» предлагает новый готовый сервис «Омни-», в который уже включены все основные функции АТС «Телфин.офис», а также виртуальный мобильный номер РФ, виджет «звонок с сайта», интеграция CRM-систем «Битрикс24» или amoCRM с телефонией и мессенджерами: WhatsApp и Telegram.

Новый сервис создан для компаний, которые используют в ежедневной работе разные каналы общения с клиентами, но при этом не хотят терять данные и время своих специалистов из-за постоянных переключений между мессенджерами, сайтом и телефонией. С «Омни-» вся информация собирается в единый диалог в корпоративной CRM-системе.

«Омниканальность как подход к работе с клиентами и целевой аудиторией уже достаточно давно применяется в маркетинге. Поэтому создание комплексного продукта для связи, включающего в себя возможности общения по телефону, в мессенджерах и на сайте — это закономерный шаг в развитии нашей коммуникационной платформы. Мы собрали в одном решении наиболее востребованные сервисы для персонализированного общения с клиентами», — сказала Ольга Корнеева, руководитель отдела маркетинга «Телфин».

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Решение «Омни-» существенно снижает временные затраты, отмечают в «Телфин». Не надо самостоятельно подключать разные сервисы и интегрировать их друг с другом, все работы по настройке берут на себя специалисты «Телфин». Процесс подключения занимает не более одного рабочего дня. Этот пакет сервисов не только закрывает до 90% коммуникаций с клиентами, но и позволяет сэкономить более 10% от ежемесячной абонентской платы на протяжении всего пользования решением, утверждает провайдер.

Дополнительно к основному перечню услуг «Омни-» можно подключить функцию приема и совершения звонков через Telegram — как на мобильные номера через мессенджер, так и на аккаунты.