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НТЦ ИТ РОСА включил «Яндекс браузер» в свой репозиторий

Браузер компании «Яндекс» теперь доступен для скачивания непосредственно из репозитория операционных систем РОСА. Эксперты компании НТЦ ИТ РОСА провели тестовые испытания и убедились в корректности работы ОС РОСА «Хром» 12.3 и РОСА «Кобальт» 7.9 с «Яндекс браузером» и всеми его элементами. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

НТЦ ИТ РОСА развивает собственный программный репозиторий, где содержатся все исходные коды прикладного ПО и компонентов ОС. Репозиторий содержит более 30 тыс. тысячи различных пакетов, которые обновляются по мере выхода новых версий.

На данный момент пользователи операционных систем РОСА могут установить «Яндекс браузер» несколькими способами: консольно, используя команду dnf install yandex-browser и графически через dnf dragora для РОСА «Хром». Для операционной системы РОСА «Кобальт» нужно подключить специальный репозиторий proprietary и выполнить установку yum install yandex-browser-stable.

В следующем обновлении ОС РОСА «Яндекс браузер» появится в панели задач и в списке программ. Его можно будет установить в один клик, нажав на иконку программы.

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«Научно-технический центр информационных технологий РОСА» создан в 2010 г. Сейчас это многопрофильный российский разработчик системного программного обеспечения. Программная платформа НТЦ ИТ РОСА включает разнообразные операционные системы на базе собственного Linux-дистрибутива, среду виртуализации, инфраструктурные сервисы, защищенные приложения, которые полностью соответствуют требованиям отечественного законодательства.

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