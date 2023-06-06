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Исходный код ОС «Альт» для платформы RISC-V появится в национальном репозитории

Разработчик семейства операционных систем «Альт» компания «Базальт СПО» прошла отбор и была включена в число участников эксперимента по созданию национального репозитория свободного ПО. Перечень участников размещен на сайте Минцифры Российской Федерации.

Разработчики компании будут публиковать в национальном репозитории исходный код ОС «Альт» для платформы RISC-V. Таким образом, «Базальт СПО» решит сразу две задачи: предоставит в общее пользование качественный код и поспособствует развитию аппаратной платформы, альтернативной х86.

Участие в создании национального репозитория стало органичным продолжением курса «Базальт СПО» на взаимовыгодный технологический обмен с российским сообществом свободного ПО. Более 25 лет команда разработчиков ОС «Альт» публикует исходный код своих продуктов в открытом доступе.

Национальный репозиторий задуман как российский аналог GitHub. Эксперимент закладывает основу последовательной реализации стратегии развития open source в России. 31 мая 2023 г. приказом Минцифры России № 496 утвержден перечень участников эксперимента по предоставлению права использования программ для электронных вычислительных машин, алгоритмов, баз данных и документации к ним, в том числе исключительное право на которые принадлежит Российской Федерации, на условиях открытой лицензии и созданию условий для использования открытого программного обеспечения.

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Разработчики будут размещать в национальном репозитории код своих решений на условиях открытой государственной лицензии. Любой пользователь репозитория сможет использовать этот софт и его компоненты для создания и развития собственных продуктов.

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