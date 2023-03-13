На российский GitHub потратят 1,3 миллиарда, которые лежат без дела 16 лет

На отечественный аналог GitHub планируют направить 1,3 млрд руб., которые без дела лежат на счетах фонда «Росинфокоминвест» уже 16 лет. Получателем средств станет Российский фонд развития информационных технологий. Ранее на создание репозитория не собирались выделять деньги из бюджета.



Внезапно найденные средства

Минцифры России хочет передать 1,3 млрд руб., которые с 2007 г. лежат на счетах фонда «Росинфокоминвест» без движения, для развития национального репозитория. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в ведомстве, профильной ассоциации и ИТ-компании. До этого на репозиторий не планировали тратить бюджетные средства.

Предложение Минцифры направило в Правительство в декабре 2022 г. Информацию изданию подтвердили в министерстве. Уточняется, что средства получит Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), который будет выступать как посредник и в итоге отправит 1,3 млрд руб. в АНО «Открытый код». Эта компания сейчас формулирует техзадание по созданию репозитория.

В феврале 2022 г. Минцифры уже обращалось в Правительство с предложением передать средства фонда в РФРИТ, однако Минфин выступил против. Регулятора смущало то, что из 1,3 млрд руб., которые мог бы получить РФРИТ из «Росинфокоминвеста», планировалось давать невозвратные субсидии – в ведомстве выступали за то, чтобы деньги выделяли на условиях возвратности.

Что за фонд «Росинфокоминвест»

Правительство создало фонд в 2007 г. при поддержке Мининформсвязи и направило 1,5 млрд руб. для инвестиций в российские ИТ-стартапы. За 16 лет на 75 млн руб. был профинансирован лишь один проект – об этом в 2019 г. сообщала Счетная палата.

Фонд не раз пытались ликвидировать – в 2013 и 2019 гг. Генпрокуратура в 2015 г. заявляла о его неэффективности и предлагала закрыть организацию. Все это время деньги лежали 1,5 млрд руб., а на содержание фонд, не исполнявшего свои функции, ушло в общей сложности 200 млн руб.

С марта по ноябрь 2022 г. «Росинфокоминвест» пребывал в статусе ликвидации, в ноябре 2022 г. в ЕГРЮЛ появилась информация об отмене решения о закрытии фонда.

Хватит ли денег репозиторию

В беседе с изданием генеральный директор «Базальт СПО» Алексей Смирнов отметил, что пока неясно, будет ли достаточно 1,3 млрд руб. для создания национального аналога GitHub. По его словам, все зависит от того, как именно планируют развивать репозиторий.

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Директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух заметил, что на 1,3 млрд руб. можно создать платформу, но потребуется проанализировать, как дальше мотивировать программистов ее использовать, и как поддерживать площадку. По словам Массуха, наработки по созданию отечественного репозитория уже есть у нескольких компаний.

Что известно о репозитории

Напомним, необходимость создать российский репозиторий обсуждается с сентября 2021 г., первым об этом заговорил глава Правительства Михаил Мишустин. В репозитории будут размещать ПО, созданное в том числе за средства из бюджета, для использования в других проектах.

Замглавы Минцифры Максим Паршин отмечал, что таким образом планируется «поддержать сообщество разработчиков программного обеспечения с открытым исходным кодом и создать среду для их совместной работы, свободную от санкционных рисков».

Участвовать в проекте решил РФРИТ, заявивший о своих планах в октябре 2022 г. Эксперимент по созданию национального аналога GitHub должен был проходить с 1 ноября 2023 г. по сентябрь 2024 г. По данным «Ведомостей», техзадание разрабатывает АНО «Открытый код» – компания, учрежденная в апреле 2022 г. VK, «Ростелекомом», университетом «Иннополис» и группой Т1. Со стороны государства среди потенциальных участников проекта - Минцифры, Росреестр и МВД.

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До 1 февраля 2023 г. РФРИТ должен был вместе с Минцифры сформулировать методику отбора заявок об участии в эксперименте и до 1 мая 2023 г. отобрать заявки.