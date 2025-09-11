Разделы

ПО Софт Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности
|

«КриптоАРМ» подтвердили совместимость с «Ред АДМ» и «Ред Виртуализацией»

Компании «Цифровые технологии» и «Ред софт» объявляют о подтверждении совместимости приложений для электронной подписи и шифрования «КриптоАРМ» и «КриптоАРМ ГОСТ» с системой централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред АДМ» и системой управления виртуализацией серверов и рабочих станций «Ред Виртуализация». Интеграция решений позволяет создать комплексную экосистему для безопасного документооборота и защиты данных в государственных и корпоративных информационных системах, соответствующих требованиям импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

Ключевые аспекты совместимости

Централизованное управление: С помощью «Ред АДМ Промышленная редакция 2.0» администраторы могут использовать подсистему службы каталогов для работы с «КриптоАРМ». Подход аналогичен Microsoft Active Directory, что упрощает миграцию с зарубежных решений.

Безопасная работа в виртуальных средах: «Ред Виртуализация» обеспечивает изоляцию виртуальных машин с «КриптоАРМ», выполняя операции в среде, физически отделенной от критической инфраструктуры.

Поддержка юридически значимого ЭДО: Совместное использование решений позволяет организовывать защищенный обмен данными с контролем целостности виртуальных машин.

Сергей Станкевич, Positive Technologies: Мы развиваем эмуляционную технологию для борьбы со сложным вредоносным ПО
Безопасность

Михаил Герасимов, директор «Цифровые технологии»: «Совместное решение «КриптоАРМ» + «Ред АДМ» + «Ред Виртуализация» устраняет ключевые риски при работе с конфиденциальными данными: обеспечивает криптозащиту в соответствии с ГОСТ, централизованный контроль ИБ-политик и отказоустойчивость на уровне виртуальной инфраструктуры».

Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт»: «Интеграция «Ред АДМ» и «Ред Виртуализации» с «КриптоАРМ» усиливает защиту данных на всех уровнях — от управления ключами до изолированных виртуальных сред. Это важный шаг в развитии отечественных безопасных решений, соответствующих требованиям регуляторов и бизнеса. Совместное использование продуктов позволит клиентам создать отказоустойчивую ИТ-инфраструктуру с полным контролем криптографических операций и документооборота».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Станкевич, Positive Technologies: Мы развиваем эмуляционную технологию для борьбы со сложным вредоносным ПО

Ленивые программисты приспособили к делу самый бесполезный гаджет в мире. Теперь он пишет за них код. Видео

Евгений Царёв, Medoed: Автоматизация в ИБ сегодня — не только необходимость, но и вопрос выживания

«2ГИС» лишился своего основателя. Он внезапно избавился от своей доли и покинул компанию

Чем заменить Jira и MS Project? Обзор российского решения для комплексного управления проектами

Крупный банк уволил сотрудницу, проработавшую 25 лет, заменив ее на нейросеть, которую она же и натренировала

Конференции

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта

CNews AI Awards 2025
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще