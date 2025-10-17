Медорганизации Калининградской области перешли на российские цифровые решения «Ред Софт»

Система здравоохранения Калининградской области проводит импортозамещение в сфере информационных технологий. Переход на российское программное обеспечение, включая операционную систему и систему виртуализации, проведен в учреждениях здравоохранения региона.

Компания «Ред Софт» подвела предварительные итоги импортозамещения в медицинских организациях Калининградской области. Регион одним из первых в стране поддержал политику цифрового импортозамещения собственной ИТ-инфраструктуры. За пять лет проект по внедрению, настройке и эксплуатации российских решений «Ред Софт» затронул до пяти тысяч рабочих мест в медицинских учреждениях области.

Пилотное внедрение продуктов «Ред Софт», начатое в 2020 г., позволило Минздраву Калининградской области совершить бесшовный переход на отечественную операционную систему «Ред ОС» в своих учреждениях. В первый же год внедрение операционной системы «Ред ОС» коснулся 700 рабочих мест (АРМ) в медицинских организациях региона всех уровней. Однако в начале 2020 г. местный Минздрав приостановил программу цифрового импортозамещения из-за пандемии.

В последующий период на «Ред ОС» переведено 4460 АРМ, из них большую часть внедрили за шесть месяцев 2024 г. Тогда же дополнительно было внедрено 40 серверов «Ред Виртуализация» и установлено 253 сервера на «Ред ОС».

Совместная работа команды проходила в три этапа. На первом ИТ-отделы учреждений — больниц, поликлиник и стационаров — доставили, установили и настраивали работу серверов. На этапе установки специалисты активно консультировались с технической поддержкой «Ред Софт». Также проведено обучение медицинских работников и административно-хозяйственного персонала, которые до этого не были знакомы с новыми решениями. Для них прошли открытые демоуроки и мини-курсы, организованные компанией-разработчиком.

Проект повысил безопасность и эффективность информационных систем в медицинских организациях, укрепил технологическую независимость Калининградской области. Следующим этапом после завершения внедрения станет мониторинг и оптимизация работы систем, а также обучение сотрудников.

«Переход медицинских организаций Калининградской области на российские программные продукты стал примером успешного импортозамещения. Благодаря нашей совместной работе с коллегами из региона сотни врачей и сотрудников медицинских учреждений получили доступ к отечественному программному обеспечению. Внедрение «Ред ОС» продемонстрировало надежность нашей операционной системы и подтвердило возможность создать безопасную ИТ-инфраструктуру для здравоохранения региона», – отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

«Переход на российское ПО был необходим, и мы искали оптимальные комбинации отечественного софта и дополнительного защитного инструментария, чтобы избежать рисков. Благодаря «Ред Софт» и слаженной работе команды специалистов на сегодняшний день из 7 тыс. АРМ, подключенных к ГИСЗ, 3,2 тыс. уже переведены на отечественное ПО, что составляет 45,7% от общего количества АРМ. Работа по импортозамещению идет и среди серверного оборудования, средств виртуализации», – отметил Александр Бабинович, заместитель директора по информационной безопасности МИАЦ Калининградской области.

Для быстрой адаптации персонала при миграции на российские решения «Ред Софт» провел обучение специалистов МИАЦ. От каждой организации курсы базового и расширенного администрирования прошли по два сотрудника. Представители заказчика отметили высокий уровень технической поддержки со стороны «Ред Софт»: на каждый запрос направлен компетентный ответ, а для всех обращений найдены оптимальные решения.