Мессенджер Max теперь доступен пользователям «Ред ОС»

Разработчики отечественного мессенджера Max опубликовали Linux-дистрибутивы, совместимые в том числе с операционной системой «Ред ОС» от компании «Ред Софт». Продукты демонстрируют стабильную совместную работу. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Компания «Коммуникационная платформа» представила версии мессенджера Max для операционных систем на базе Linux. Дистрибутивы уже доступны для скачивания на сайте разработчика.

Max устанавливается на операционную систему «Ред ОС» 8 и 7.3, весь заявленный функционал мессенджера работает стабильно. Пользователи могут авторизоваться в ранее созданный аккаунт, обмениваться сообщениями и совершать звонки. В базе знаний «Ред ОС» доступны инструкции по установке и использованию Max: для версии 8 и версии 7.3 соответственно.

Что мешает операторам связи быстро внедрять новые тарифы для абонентов
Телеком

«Ред ОС» является отечественной операционной системой, рекомендованной к внедрению в государственном секторе и на объектах критической инфраструктуры. Данная операционная система используется организациями в здравоохранении, образовании и различных секторах российской экономики. «Ред ОС» входит в реестр отечественного программного обеспечения и сертифицирована ФСТЭК России.

«Нам поступало много запросов со стороны заказчиков из органов власти, которые уже перешли на «Ред ОС» и активно пользуются мессенджером Max для коммуникации. Мы рады, что теперь пользователям доступна десктопная версия приложения, совместимая с нашей операционной системой. Мы продолжаем сотрудничество с командой из «Коммуникационной платформы» и планируем в будущем поделиться новыми достижениями», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

