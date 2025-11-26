«Ред софт» подтвердил совместимость «Ред ОС» 8 с технологиями ИИ Smart Engines

«Ред софт» подтвердил полную совместимость операционной системы «Ред ОС» 8 с ИИ-решениями российского разработчика Smart Engines. Технологии распознавания паспорта РФ, первичных бухгалтерских и других документов, а также сканирования QR-кодов и банковских карт полностью оптимизированы для работы на отечественной операционной системе. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

«Ред ОС» – это российская операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций. Разработка «Ред ОС» ведется в защищенной инфраструктуре «Ред софт». Все компоненты находятся в защищенном репозитории на территории России. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России и входит в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России.

«Мы уделяем особое внимание качеству и скорости работы решений, доступных пользователям «Ред ОС» 8. Тестирование подтвердило, что все продукты Smart Engines обеспечивают высокую точность распознавания и стабильную производительность. Это важный шаг для расширения экосистемы совместимого отечественного ПО и повышения эффективности рабочих процессов наших клиентов», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

Smart Document Engine извлекает данные из первичных бухгалтерских, юридических и страховых документов, анкет и неструктурированных формы. Smart ID Engine позволяет распознавать печатные и рукописные данные из паспортов и других удостоверений личности России, стран СНГ и других государств мира, а также проверять подлинность документов по 600 параметрам. Smart Code Engine считывает QR-коды, номера банковских карт, телефонов, показания счетчиков ЖКУ, а также автомобилей и грузовых контейнеров. Все продукты Smart Engines включены в Реестр российского ПО Минцифры России и относятся к классу искусственного интеллекта.

«Совместимость с «Ред ОС» 8 расширяет присутствие решений Smart Engines на отечественных платформах. Это делает передовые технологии распознавания паспорта России и других документов доступнее для заказчиков, придерживающихся строгих требований к локализации. В то же время это важный вклад в развитие российской ИТ-инфраструктуры и укрепление технологического суверенитета страны», – отметил Владимир Арлазаров, генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук.

Подтверждение совместимости решений Smart Engines с «Ред ОС» 8 укрепляет отечественную ИТ-инфраструктуру и предоставляет государственным и корпоративным заказчикам доступ к передовым инструментам искусственного интеллекта в защищенной программной среде.