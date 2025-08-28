Владимирский институт развития образования переходит на российскую операционную систему «Ред ОС»

Владимирский институт развития образования им. Л.И. Новиковой (ВИРО) перевел учебные аудитории на российскую операционную систему «Ред ОС», разработанную «Ред Софт». Проект импортозамещения повысил уровень информационной безопасности и обеспечил стабильную работу информационной системы института. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

До 2022 г. ВИРО использовал в образовательном процессе иностранные ИТ-решения. Новые требования по цифровому импортозамещению предполагали замену зарубежного ПО на российские ИТ-продукты в учебных аудиториях и компьютерных классах. Для этого ВИРО выбрал операционную систему «Ред ОС».

Переход на «Ред ОС» специалисты ВИРО провели при технической поддержке разработчика решения «Ред Софт». Этапы работы включали: планирование и подготовку в учебных классах (начало 2023 г.); тестирование, установку и настройку «Ред ОС» на автоматизированных рабочих местах (вторая половина 2023 г.); обучение пользователей (первая половина 2024 г.); начало использования «Ред ОС» (конец 2024 г.) в образовательном процессе.

Всего за два года в компьютерных классах и других учебных аудиториях ВИРО оборудовано 200 рабочих мест на «Ред ОС».

Внедрение российской операционной системы позволило Владимирскому институту развития образования повысить уровень информационной безопасности и обеспечить независимость от зарубежных разработчиков программного обеспечения.

«ИТ-специалисты ВИРО вместе со специалистами «Ред Софт» успешно реализовали проект цифрового импортозамещения в нашем институте. Он позволил за два года перевести образовательный процесс, а значит работу наших педагогов, на проверенное отечественное решение. Благодарим «Ред Софт» за сотрудничество и совместными усилиями продолжаем масштабный процесс импортозамещения программного обеспечения во Владимирской области. Уже делимся с коллегами из других образовательных организаций опытом нашего проекта, который можно назвать состоявшимся», — сказала ректор ВИРО Марина Артамонова.

«Еще в 2022 г. «Ред Софт» и ВИРО проводили совместные мероприятия для педагогов Владимирской области по изучению «Ред ОС». Этот опыт оказался успешным. Процесс внедрения операционной системы в образовательном процессе института продлился почти два года и стал, без преувеличения, достижением нашей компании. Мы рады, что переход на новую операционную систему оказался безболезненным для педагогического состава ВИРО. В этом свою роль сыграл наша техническая поддержка и отдел образования «Ред Софт». Планируем долгосрочную поддержку решения в институте, а также проведение совместных образовательных событий совместно с вузом», — сказал заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов.