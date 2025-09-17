Разделы

Партнерство для инноваций в разработке ПО: «Грамакс» и «Ред Софт» объявляют о стратегическом партнерстве

Разработчик программного обеспечения для подготовки документации и ведения базы знаний Gramax и российский разработчик программного обеспечения «Ред Софт» подписали меморандум о сотрудничестве, направленном на развитие экосистемы для разработчиков. Документ подписан директором по продукту Gramax Екатериной Павловой и заместителем генерального директора «Ред Софт» Рустамом Рустамовым. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

В рамках партнерства компании будут совместно организовывать отраслевые мероприятия, включая конференции, семинары и выставки, для продвижения своих продуктов. Также стороны договорились о сотрудничестве в области организации процессов продаж и технического сопровождения программных решений. Особое внимание будет уделено разработке нормативной базы, регулирующей совместные проекты.

«Это партнерство открывает новые возможности для развития технологических решений на рынке. Совместные усилия позволят укрепить позиции наших продуктов и создать дополнительные преимущества для разработчиков. Мы уверены, что сотрудничество с «Ред Софт» будет плодотворным и взаимовыгодным», — отметила Екатерина Павлова, директор по продукту Gramax.

«Подписание меморандума — важный шаг в расширении нашего присутствия в экосистеме разработчиков. Объединяя ресурсы и экспертизу, мы сможем предложить рынку инновационные решения, отвечающие современным вызовам. Мы рады партнерству с «Грамакс» и рассчитываем на долгосрочное сотрудничество», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

Партнерство позволит компаниям расширить свое присутствие на рынке, предложить клиентам комплексные технологические решения и укрепить позиции в сегменте разработки программного обеспечения.

