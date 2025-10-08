Разделы

ПО Софт
|

«Ред Софт» и «Проверь отчетность» подтвердили совместимость своих продуктов

Компании «Ред Софт» и «Проверь отчетность» объявляют о подтвержденной совместимости операционной системы «Ред ОС» с решением XBRLca для подготовки регуляторной отчетности в формате XBRL. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Финансовые организации, работающие на операционной системе «Ред ОС», могут использовать современный инструмент XBRLca для подготовки отчетности в рамках полностью импортонезависимой ИТ-инфраструктуры.

XBRLca — программное решение для подготовки бухгалтерской, финансовой и надзорно-статистической отчетности в Банк России. Продукт аккредитован Минцифры России, работает онлайн в облаке и не зависит от платформы «».

«Ред ОС» — российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России и входит в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Разработка «Ред ОС» ведется в закрытом контуре «Ред Софт», исходный код и репозиторий хранятся на территории Российской Федерации. Недавно компания «Ред Софт» выпустила обновления для «Стандартной редакции» «Ред ОС» 8 и 7.3. Теперь система включает более свежие версии ядра и ПО, а также обновленный дизайн всех графических интерфейсов.

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая
Цифровизация

«Мы очень рады, что нашли партнера на отечественном рынке, с которым получилось качественное взаимодействие. Запуск прошел без особых проблем. Мы ждем новых клиентов, которым сможем помогать, чтобы снизить зависимость от импортного ПО. Все это благодаря совместимости с Ред ОС», — отметил Александр Сидоров, директор по развитию продукта XBRLca.

«Совместимость XBRLca с операционной системой «Ред ОС» особенно важна для финансового сектора, где действуют строгие требования регулятора и необходима надежная работа с отчетностью. Теперь у банков, страховых компаний, НПФ и других участников финансового рынка есть готовый инструмент, полностью отвечающий задачам импортонезависимости», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Экосистема против точечных решений: что выбрать для цифровизации HR

У Microsoft внезапно проснулась любовь к России. Поданы заявки на регистрацию сразу двух новых брендов

Исследование: как применяются в России low-code платформы

Разработчик национальной ОС Северной Кореи открыл офис в России

CNews — 25 лет лидерства

IBM встроит в свои инструменты разработки ПО ИИ Anthropic

Конференции

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще