«Ред Софт» и «Проверь отчетность» подтвердили совместимость своих продуктов

Компании «Ред Софт» и «Проверь отчетность» объявляют о подтвержденной совместимости операционной системы «Ред ОС» с решением XBRLca для подготовки регуляторной отчетности в формате XBRL. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Финансовые организации, работающие на операционной системе «Ред ОС», могут использовать современный инструмент XBRLca для подготовки отчетности в рамках полностью импортонезависимой ИТ-инфраструктуры.

XBRLca — программное решение для подготовки бухгалтерской, финансовой и надзорно-статистической отчетности в Банк России. Продукт аккредитован Минцифры России, работает онлайн в облаке и не зависит от платформы «1С».

«Ред ОС» — российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России и входит в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Разработка «Ред ОС» ведется в закрытом контуре «Ред Софт», исходный код и репозиторий хранятся на территории Российской Федерации. Недавно компания «Ред Софт» выпустила обновления для «Стандартной редакции» «Ред ОС» 8 и 7.3. Теперь система включает более свежие версии ядра и ПО, а также обновленный дизайн всех графических интерфейсов.

«Мы очень рады, что нашли партнера на отечественном рынке, с которым получилось качественное взаимодействие. Запуск прошел без особых проблем. Мы ждем новых клиентов, которым сможем помогать, чтобы снизить зависимость от импортного ПО. Все это благодаря совместимости с Ред ОС», — отметил Александр Сидоров, директор по развитию продукта XBRLca.

«Совместимость XBRLca с операционной системой «Ред ОС» особенно важна для финансового сектора, где действуют строгие требования регулятора и необходима надежная работа с отчетностью. Теперь у банков, страховых компаний, НПФ и других участников финансового рынка есть готовый инструмент, полностью отвечающий задачам импортонезависимости», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».