«Ред Софт» и «1С-Медицина-Регион» подписали меморандум о сотрудничестве

Ресурсный центр «1С-Медицина-Регион» и компания «Ред Софт», российский разработчик ИТ-решений подписали меморандум о сотрудничестве.

В подписании меморандума участвовали заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов и директор по развитию «1С-Медицина-Регион» Павел Букреев.

Документ позволит компаниям продолжить работу по тестированию ИТ-продуктов на совместимость и внедрять проверенные решения в медицинских организациях страны.

«Я рад развитию сотрудничества Ред Софт и ресурсного центра «1С-Медицина-Регион». Мы не первый год помогаем системе здравоохранения достигнуть полной импортонезависимости от зарубежных решений. Наша совместная работа позволит медицинских компаниям провести плавную миграцию на отечественные ИТ-решения. Благодарим руководство 1С-Медицина-Регион за доверие», — сказал Рустам Рустамов.

«Успешное сотрудничество с «Ред Софт» проверено проектами по импортозамещению в регионах. Программные продукты «1С:Медицина», работающие на операционной системе «Ред ОС», показывают эффективность в работе медицинских учреждений. Вместе с «Ред Софт» продолжим идти к технологической независимости в здравоохранении», — отметил Павел Букреев.

