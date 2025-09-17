«Ред Софт» и «Инсайдер» заключили соглашение о сотрудничестве

Отечественные разработчики программного обеспечения «Ред Софт» и «Инсайдер» заключили соглашение о сотрудничестве. Компании планируют совместно развивать экосистему российских решений. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Основой сотрудничества станет интеграция с продуктами «Ред Софт» программного комплекса «Инсайдер», предназначенного для мониторинга, контроля и комплексной оценки работы персонала. Компании также планируют организовать и провести несколько отраслевых мероприятий, направленных на продвижение решений. Особое внимание будет уделено выстраиванию процессов продажи, нормативного сопровождения и обучения клиентов работе с продуктами партнеров.

Документ скрепили подписями директор компании «Инсайдер» Ярослав Голуб и заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов.

«Подписание соглашения открывает новые перспективы для развития наших продуктов. Совместно с «Ред Софт» мы сможем предложить рынку принципиально новые решения в области управления персоналом и ИТ-инфраструктурой, что особенно актуально в условиях растущего спроса на отечественные решения», — сказал Ярослав Голуб, директор компании «Инсайдер»

«Партнерство с «Инсайдер» позволит нам объединить усилия и предложить для российского рынка удобные и практичные ИТ-продукты, соответствующие требованиям как коммерческих, так и государственных организаций», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».