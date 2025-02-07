В «МойОфис» внедрили Directum HR Pro для онлайн-работы с кадровыми документами

В «МойОфис» завершилось внедрение системы для управления кадровыми процессами и документами Directum HR Pro. Отечественный разработчик офисных решений имеет распределенную сеть управления: сотрудники находятся в 20 городах, многие работают в удаленном формате. За три месяца к личному кабинету подключились свыше 500 специалистов — более 50% всего коллектива. Об этом CNews сообщили представители Directum.

С Directum HR Pro «МойОфис» удалось: избавиться от нескольких систем и уменьшить расходы на администрирование: в качестве основной СЭД в компании уже применяли Directum RX; ускорить выпуск электронной подписи: оформить сертификат можно за пару кликов мыши; выстроить полностью безопасную среду: ИТ-продукт разместили локально, на сервере заказчика.

Работы по внедрению «МойОфис» провел совместно с вендором «Гарант Чебоксары», партнером Directum. Решение закрыло основную потребность компании — организовать кадровую работу в электронном виде. Чтобы охватить максимум процессов, систему доработали: перестроили маршруты согласования и настроили интеграцию Directum HR Pro с другими информационными системами, используемыми в компании.

Например, в «1С» формируются шаблоны кадровых заявлений: после визы руководителя они направляются в личный кабинет. В удобном интерфейсе сотрудник может ознакомиться с информацией — локальным нормативным актом или приказом. Заявления на отпуск работники «МойОфис» также подписывают в системе. Сами даты согласовываются во внутреннем сервисе компании.

В веб-интерфейсе Directum HR Pro работают только кадровые специалисты и руководители подразделений. Они могут собрать сводный отчет, увидеть число сотрудников, которые еще не присоединились к КЭДО, а также массово подписать документы.

«Все больше специалистов выбирают перейти на КЭДО: в ближайшее время мы подключим 70-80% нашей команды. В "бумаге" останутся те люди, которые по каким-то личным причинам не согласны на переход. Мы проводим большую разъяснительную работу: разместили подробные инструкции на лендинге, подготовили чек-листы с ответами на часто задаваемые вопросы. Удобство работы с Directum HR Pro оценила как кадровая служба — снизилась трудоемкость, так и рядовые сотрудники — документ можно подписать из любой точки за несколько минут», — сказала Татьяна Задорожная, руководитель Проектного офиса «МойОфис» (ООО «Новые облачные технологии»).