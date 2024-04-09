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Цифровизация Бизнес-приложения
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«МойОфис» интегрировал редакторы в систему электронного документооборота EnDocs

«МойОфис», российский разработчик офисного ПО для совместной работы и коммуникаций, и EnDocs, производитель программного обеспечения для автоматизации документооборота и цифровизации бизнес-процессов, интегрировали свои решения, благодаря чему организации смогут удобнее и проще работать с документами.

Теперь работа с документами в EnDocs может быть расширена с помощью автономного модуля редактирования (АМР), который предоставляет возможность создания и редактирования документов с помощью технологий «МойОфис» в составе ИТ-продуктов сторонних разработчиков и не требует отдельного сервера.

Технологии «МойОфис» позволят пользователям EnDocs работать с документами внутри системы электронного документооборота в режиме «единого окна», без необходимости скачивать их версии на свой компьютер и загружать обратно после внесения изменений.

С точки зрения пользователя, процесс редактирования и согласования документа внутри СЭД EnDocs сильно упростился. Если ранее требовалось проходить длительный процесс по выгрузке, внесению правок на своём компьютере и последующей загрузки документов назад в BPM-систему, то теперь все функции редактирования можно осуществлять сразу в системе. Достаточно вызвать инструмент для редактирования, произвести необходимые изменения и нажать кнопку «Сохранить». После этого останется согласовать документ, который будет направлен следующему пользователю в рамках существующего рабочего процесса в системе электронного документооборота.

Работа с документом происходит в режиме однопользовательского редактирования – это необходимое требование с точки зрения соблюдения процесса прохождения файла внутри BPM-системы. Автономный модуль редактирования «МойОфис» обрабатывает только те файлы, которые передает ему информационная система. Общее число пользователей, которым доступна возможность править документы, определяется только количеством приобретенных лицензий «МойОфис».

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Импортонезависимость

«Интеграция решений «МойОфис» и EnDocs расширяет возможности применения российского ПО для отечественных компаний. Теперь еще большее количество клиентов сможет создать единую систему для работы с документами, которая обеспечивает оптимизацию рабочего процесса, делает работу удобной и универсальной для пользователей различных устройств и операционных систем», — сказал Павел Калякин, генеральный директор «МойОфис».

«Мы уверены, что объединение продуктов EnDocs и МойОфис вызовет большой интерес у пользователей. Возможность редактирования документов внутри системы электронного документооборота помогает ускорить обработку и согласование документов и улучшает взаимодействие между сотрудниками и отделами компаний», — отметил директор компании EnDocs Максим Соин.

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