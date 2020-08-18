Школы Курской области получили отечественное ПО «МойОфис Образование»

«МойОфис», российский производитель офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникации, подписал соглашение с администрацией Курской области о сотрудничестве в сфере информационных технологий и переходе образовательных организаций области на российское ПО.

Администрация Курской области и МойОфис договорились о безвозмездной передаче лицензии «МойОфис Образование» учебным заведениям Курской области. Программное обеспечение получат все 800 школ области.

Стороны также договорились об организации и проведении совместных мероприятий по вопросам развития IT-индустрии в регионе, возможности создания рабочих групп по вопросам перехода на отечественное ПО и выстраивания конструктивного диалога между производителем отечественных программных продуктов и образовательными учреждениями области.