Курская область приобрела ПО «Мой офис» для служащих всех органов исполнительной власти региона

«Мой офис», российский производитель офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявил о поставке лицензий «Мой офис Стандартный» и «Мой офис Частное облако» для нужд всех органов исполнительной власти и других государственных учреждений Курской области. Переход на отечественное программное обеспечение региона курирует комитет цифрового развития и связи Курской области. В рамках действующего законодательства в сфере закупок ИТ-партнером выбран глобальный провайдер ИТ-решений и сервисов компания Softline. Сумма контракта составила более 20 млн руб.

Закупка ПО «Мой офис» позволила 20 тыс. государственных служащих региона оперативно получить российский софт. Переход на отечественное офисное ПО планируется завершить до конца 2022 г.

По условиям конкурсной документации, офисное ПО поддерживает режим централизованного автоматического обновления, и заказчику доступны все новые релизы, которые будут выпущены в течение трех лет. Также ПО должно быть совместимо с операционными системами Windows и Linux и интегрировано с системой электронного документооборота (СЭД) ЭОС «Дело». «Мой офис» выпускает совместимые решения с ЭОС с 2016 г. В числе наиболее востребованных продуктов – модуль «Редактирование файлов», который позволяет создавать и редактировать текстовые и табличные документы внутри СЭД с помощью программ «Мой офис».

«Наш регион в числе первых, кто реализует настолько масштабное и последовательное импортозамещение ПО в государственных учреждениях. В 2020 г. администрация Курской области заключила соглашение о сотрудничестве, в рамках которого «Мой офис» бесплатно передал офисное ПО «Мой офис Образование» во все школы нашей области. При переводе государственных служащих на новый продукт для нас важна возможность интеграции софта в существующую ИТ-инфраструктуру, возможность работать на разных ОС. Продукты «Мой офис» полностью соответствуют этим требованиям, и миграция на новый софт будет комфортной для его пользователей, в том числе за счет трехлетней технической поддержки вендора. Кроме того, мы сэкономим более 1 млрд руб. на протяжении ближайших трех лет за счет более выгодной цены, чем у иностранных аналогов», – сказал Александр Зотов, председатель комитета цифрового развития и связи Курской области.

«Переход сразу всех сотрудников органов исполнительной власти Курской области на российский офисный софт говорит о системном подходе региона к вопросу цифровизации с использованием российского ПО. Закупка значительно сократила срок перехода на новое решение и снизила затраты на техническое обеспечение миграции. За счет интеграции решений «Мой офис» с более чем 20 решениями других ИТ-компаний и развитого SDK наши продукты легко выстроятся в ИТ-инфраструктуру государственного учреждения региона», – отметила Елена Непочатова, коммерческий директор «Мой офис».

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«Мой офис Стандартный» – офисный пакет для работы с документами, почтой и управлением календарем. Обеспечивает возможность полного контроля над данными на стороне заказчика, сертифицирован ФСТЭК России и Минобороны России для работы с конфиденциальной информацией и государственной тайной. Приложения устанавливаются на компьютер пользователя, том числе на компьютеры с российскими процессорами компаний МЦСТ и «Байкал электроникс», и не требуют подключения к интернету.

«Мой офис Частное Облако» – комплекс веб-сервисов и приложений для организации облачной рабочей среды внутри компании. Разворачивается на серверах заказчика или оборудовании доверенных партнеров. «Мой офис Частное Облако» можно развернуть в локальной сети без доступа к интернету. Решение сертифицировано ФСТЭК и обладает усиленными механизмами защиты информации и каналов связи.