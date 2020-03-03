Российские школы получили 12 898 ноутбуков с «МойОфис Образование»

«МойОфис» принимает активное участие в оснащении российских школ и бесплатно предоставляет программное обеспечение в рамках реализации национального проекта «Образование».

«МойОфис» предоставляет лицензий партнерам по интеграции, которые в свою очередь поставляют оборудование в школы. По состоянию на конец февраля 2020 года, компании партнерской сети «МойОфис» заключили в рамках нацпроекта 71 контракт в 9 субъектах Российской Федерации.

По состоянию на конец февраля 2020 года, было поставлено 12 898 ноутбуков с «МойОфис Образование» в 762 школы. Оборудование приобретались для оснащения учебных классов, а также для учителей и управленческого персонала учебных заведений. Общая стоимость компьютеров превысила 488,8 миллионов рублей. Программное обеспечение «МойОфис» было передано учебным заведениям на бесплатной основе.

«Если рассматривать процесс обучения детей как инвестицию в будущее страны, то стоит создавать учебные программы на базе отечественного софта. Дети должны получать доступ к лучшим технологиям. Российское ПО развивается, и уже сейчас можно выбирать из множества решений, которые закрывают большой пул образовательных задач. Наша принципиальная позиция заключается в том, что программы для начальных и средних учебных заведений и колледжей должны распространяться бесплатно. Мы рады внести вклад в образование будущих поколений и готовы поддерживать такие проекты и впредь», — сказал Дмитрий Комиссаров, генеральный директор «Новые Облачные Технологии».

Закупка оборудования проводится централизованно на уровне региональных органов исполнительной власти, которые сформировали требования по оснащению конкретных школ компьютерами, 3D-принтерами, системами виртуальной реальности, микроскопами и прочим учебным оборудованием. Согласно условиям конкурсной документации, все поставляемые компьютеры должны быть укомплектованы программным обеспечением для работы с текстом, электронными таблицами и презентациями в популярных форматах.

По задумке авторов нацпроекта, инициатива приведет к росту интереса учащихся к самообразованию и саморазвитию и даст возможность детям изучать новые технологии и применять их в учебном процессе.

Правительство Российской Федерации выделило 784,5 млрд рублей, которые будут потрачены в течение 6 лет на развитие системы образования в РФ. Два ключевых направления нацпроекта — «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда» — предполагают оснащение школ современными компьютерами и специализированным учебным оборудованием. На эти нужды выделено 295,1 и 79,8 млрд рублей соответственно.

Целью нацпроекта «Образование» является создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды. Планируется, что в проект будут вовлечены учебные заведения всех типов, а его реализация приведет к значительному обновлению материальной базы детских садов, школ и вузов.

Компании-интеграторы поставляли в образовательные учреждения ноутбуки трех типов: для управленческого персонала, для учителей и для комплектации школьных классов. Ноутбуки всех типов должны обладать высоким уровнем быстродействия и сбалансированными характеристиками, иметь малый вес 1,4-1,8 кг, а также оснащаться твердотельными накопителями и емкими батареями со временем автономной работы от 7 до 16 часов.

«МойОфис Образование» — специальная версия программного продукта «МойОфис», которая предназначена для образовательных учреждений. Продукт позволяет работать с текстовыми документами, электронными таблицами и презентациями и может использоваться на компьютерах с операционными системами Windows и Linux. Отличительной функцией «МойОфис Образование» является специальная настраиваемая панель, которая позволяет преподавателям проводить интерактивные уроки и улучшает взаимодействие с учениками.

«МойОфис Образование» уже используется в школах Московской области. В 2018-2019 годах в рамках проектов «Точка Роста» было поставлено свыше 40 тысяч ноутбуков с операционной системой Linux и образовательными продуктами МойОфис. Более 1000 учебных заведений по всей России самостоятельно запросили образовательные лицензии и используют их в работе. Свыше 60% из них — общеобразовательные школы, 24% колледжи и учреждения среднего профессионального образования и 9% — детские сады во всех регионах Российской Федерации.