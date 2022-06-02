Более 460 школ Тульской области бесплатно получат российское офисное ПО «МойОфис»

Министерство образования Тульской области заключило соглашение о сотрудничестве с «МойОфис», российским производителем офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций. Соответствующий документ подписали 2 июня 2022 г. министр образования Тульской области Алевтина Шевелева и коммерческий директор «МойОфис» Елена Непочатова.

По условиям соглашения набор настольных приложений ««МойОфис» Образование» бесплатно получат более 460 школ Тульской области. Кроме того, образовательные учреждения региона смогут приобрести другие продукты «МойОфис» — например, «МойОфис Частное облако 2», почтовую систему «МойОфис Почта 2» — по выгодной стоимости.

«МойОфис Образование» — это набор настольных редакторов документов, с помощью которого преподаватели и школьники могут с легкостью создавать и редактировать тексты, таблицы, а также работать с презентациями. Также в пакет входит бесплатный набор шрифтов XO_Fonts — метрических аналогов распространенных иностранных шрифтов. Набор XO_Fonts можно использовать и в других программах, например, в графических редакторах. При использовании XO_Fonts в офисном ПО сохраняется оригинальное форматирование и верстка документов, ранее созданных с использованием популярных зарубежных шрифтов.

Наряду с «МойОфис Образование» общеобразовательные учреждения области бесплатно получат и электронное пособие «Азбука МойОфис», специально подготовленное для школьников младших классов. Использование «Азбуки МойОфис» в учебном процессе одобрено экспертами сферы образования, в частности — преподавателями Московского городского педагогического университета.

Для учителей школ, желающих быстрее изучить возможности нового программного обеспечения, «МойОфис» организует серию бесплатных вебинаров про продукт. Так, преподаватели научатся быстро составлять отчеты для работы, узнают, как эффективно использовать сводные таблицы и многое другое.

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«Подписание соглашения с «МойОфис» для Тульской области — важный шаг в системной работе по обеспечению образовательных учреждений программными продуктами и решениями российского производства. Не менее важно, что предметом сотрудничества станет и получение нашими педагогами новых цифровых компетенций», — сказала Алевтина Шевелева, министр образования Тульской области.

«Как производитель современного российского ПО мы крайне заинтересованы в создании среды, при которой для всех детей условия развития цифровых компетенций основаны на новейших разработках. На сегодняшний день уже более 9 тыс. образовательных организаций по всей стране используют наши продукты, мы рады передать набор безопасного российского офисного ПО теперь и в школы Тульской области», — сказала Елена Непочатова, коммерческий директор «МойОфис».