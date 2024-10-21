Разделы

Бизнес
|

Ассоциация «ФинТех» и ICL Techno договорились о сотрудничестве

Ассоциация «ФинТех» (АФТ) и отечественный производитель компьютерной и вычислительной техники ICL Techno подписали меморандум о намерениях, обозначивший начало нового этапа сотрудничества в области научно-технического прогресса и информационных технологий.

В соответствии с меморандумом, стороны намерены создать прочную основу для партнерских отношений, направленных на развитие финансовых технологий и обмен опытом, что предполагает возможность заключения договора об ассоциированном членстве «АйСиЭл Техно» в ассоциации «ФинТех» в будущем.

Подписанный меморандум нацелен на развитие сотрудничества между сторонами в области научных исследований и информационных технологий. Важными направлениями этой работы станут: установление взаимовыгодного партнерства для обмена знаниями и ресурсами, что позволит сформировать новые подходы, стандарты и концепции в сфере финансовых технологий и консолидация усилий для разработки современных сервисов и продуктов, а также участие в совместных технологических инициативах и мероприятиях.

Евгений Мартынов, Рег.ру: Фокус на облака подразумевает для хостеров серьезные инвестиции в собственную разработку
Облака

«Подписание меморандума о сотрудничестве между ассоциацией «ФинТех» и ICL Techno — важный шаг для дальнейшего плодотворного сотрудничества. Уверен, что опыт и наработки ведущего отечественного производителя компьютерной и вычислительной техники будет полезен для пилотирования и развития новых цифровых решений на площадке АФТ, а участники ассоциации получат необходимую поддержку для эффективного выстраивания собственного ИТ-ландшафта на базе отечественный решений», — отметил генеральный директор ассоциации «ФинТех» Максим Григорьев.

«Мы рады начать это сотрудничество с ассоциацией «ФинТех», которая объединяет лидеров в области финансовых инноваций. Мы уверены, что совместная работа позволит нам не только развивать наши технологии, но и внести значимый вклад в развитие финансового сектора», — сказал директор по развитию бизнеса в финансовом секторе ICL Techno Виктор Карпухин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Крупнейшая в мире страна ограничивает ввоз ПК и планшетов, чтобы подстегнуть местное производство

Зарубежный осколок «Яндекса» возвращается на биржу Nasdaq

Санкции и запреты побоку. Госзакупки iPhone за год выросли кратно, он очень нужен чиновникам с проблемным зрением

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Сервисы для озвучки текстов с помощью нейросетей: выбор ZOOM

Обзор зарядного устройства Digma Pro DPW6A: GaN-зарядка нового поколения

7 умных увлажнителей для отопительного сезона: нет сухому воздуху

Показать еще

Наука

Астероид «Титаник» изменил форму крупнейшего спутника Солнечной системы — астрономы провели параллели с катастрофами на Земле и Плутоне

Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: