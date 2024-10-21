Ассоциация «ФинТех» и ICL Techno договорились о сотрудничестве

Ассоциация «ФинТех» (АФТ) и отечественный производитель компьютерной и вычислительной техники ICL Techno подписали меморандум о намерениях, обозначивший начало нового этапа сотрудничества в области научно-технического прогресса и информационных технологий.

В соответствии с меморандумом, стороны намерены создать прочную основу для партнерских отношений, направленных на развитие финансовых технологий и обмен опытом, что предполагает возможность заключения договора об ассоциированном членстве «АйСиЭл Техно» в ассоциации «ФинТех» в будущем.

Подписанный меморандум нацелен на развитие сотрудничества между сторонами в области научных исследований и информационных технологий. Важными направлениями этой работы станут: установление взаимовыгодного партнерства для обмена знаниями и ресурсами, что позволит сформировать новые подходы, стандарты и концепции в сфере финансовых технологий и консолидация усилий для разработки современных сервисов и продуктов, а также участие в совместных технологических инициативах и мероприятиях.

«Подписание меморандума о сотрудничестве между ассоциацией «ФинТех» и ICL Techno — важный шаг для дальнейшего плодотворного сотрудничества. Уверен, что опыт и наработки ведущего отечественного производителя компьютерной и вычислительной техники будет полезен для пилотирования и развития новых цифровых решений на площадке АФТ, а участники ассоциации получат необходимую поддержку для эффективного выстраивания собственного ИТ-ландшафта на базе отечественный решений», — отметил генеральный директор ассоциации «ФинТех» Максим Григорьев.

«Мы рады начать это сотрудничество с ассоциацией «ФинТех», которая объединяет лидеров в области финансовых инноваций. Мы уверены, что совместная работа позволит нам не только развивать наши технологии, но и внести значимый вклад в развитие финансового сектора», — сказал директор по развитию бизнеса в финансовом секторе ICL Techno Виктор Карпухин.