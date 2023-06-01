Разделы

Телеком Мобильная связь
|

МТС разогнала интернет около воздушных ворот Татарстана

МТС, цифровая экосистема, улучшила качество связи на автомобильных дорогах, ведущих в международные аэропорты Татарстана в Казани и Нижнекамске. Оператор установил здесь новое оборудование и провел оптимизацию работы существующей сети, что позволило укрепить голосовую связь и увеличить скорость мобильного интернета на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Работы по улучшению связи прошли на участках дороги из столицы Татарстана в аэропорт Казани и из Нижнекамска в аэропорт Бегишево. Оба аэровокзала принимают как внутренние, так и международные рейсы. Рядом с Бегишево расположены крупные татарстанские города Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга и Альметьевск. Наряду с ними, аэропорт обслуживает и жителей Удмуртии и Башкортостана. Маршрутная сеть аэропорта «Казань» насчитывает девяносто направлений с регулярными и чартерными перевозками.

«Татарстан удерживает лидерство во всевозможных рейтингах внутреннего туризма, в республике постоянно проходят крупные деловые и спортивные мероприятия, которые собирают участников со всех концов страны и из-за рубежа. Только за прошлый год две международные воздушные гавани республики обслужили свыше 4,7 млн пассажиров. Мы укрепляем здесь телеком-инфраструктуру, чтобы сделать поездки жителей и гостей Татарстана в аэропорт максимально удобными. Проведенные работы позволят с комфортом совершать рабочие звонки или участвовать в онлайн-совещаниях по дороге в аэропорт, общаться в мессенджерах, проходить онлайн-регистрацию на рейс, следить за прилетом по онлайн-табло и пользоваться другими привычными цифровыми сервисами», — сказал Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане.

Проведенные работы также позволили повысить надежность сети в малых населенных пунктах возле дороги в аэропорт. Так, устойчивая связь и ускоренный мобильный интернет МТС стали доступны жителям сел Усады, Столбище, Большие и Малые Кабаны, где в совокупности проживает около 15 тыс. жителей.

Лев Матвеев, «СёрчИнформ»: Мы запустили франшизу, потому что сотням тысяч компаний по стране нужна качественная защита информации
Аутсорсинг

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России блокируют VPN. Проблема массовая, решения пока нет

«Дочка» Роскомназдора устроит тотальный контроль над сотовыми операторами. Россиянам расскажут об истинном качестве сотовой связи, которая стремительно дорожает

Россия сделает ставку на древний тип связи, чтобы сеть ловила повсюду

Россияне вводят санкции против своих мобильных операторов в ответ на рост тарифов. В стране массовый отказ от мобильного интернета в пользу Wi-Fi

Операторов связи оштрафуют на миллиарды за отказ помогать спецслужбам

ГЛОНАСС строит особого сотового оператора для чиновников

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Телеграм-боты на базе ChatGPT: выбор ZOOM

Обзор проектора Acer H5386BDi: превратите ваш дом в кинотеатр

Обзор TECNO SPARK 10 Pro: мощный смартфон для молодежи

Показать еще

Наука

Черные дыры: за счет чего может расширяться Вселенная?

Межзвездные облака — истинный источник жизни на Земле?

Космический бетон из внеземной пыли оказался в два раза прочнее обычного
Показать еще