МТС разогнала интернет около воздушных ворот Татарстана

МТС, цифровая экосистема, улучшила качество связи на автомобильных дорогах, ведущих в международные аэропорты Татарстана в Казани и Нижнекамске. Оператор установил здесь новое оборудование и провел оптимизацию работы существующей сети, что позволило укрепить голосовую связь и увеличить скорость мобильного интернета на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Работы по улучшению связи прошли на участках дороги из столицы Татарстана в аэропорт Казани и из Нижнекамска в аэропорт Бегишево. Оба аэровокзала принимают как внутренние, так и международные рейсы. Рядом с Бегишево расположены крупные татарстанские города Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга и Альметьевск. Наряду с ними, аэропорт обслуживает и жителей Удмуртии и Башкортостана. Маршрутная сеть аэропорта «Казань» насчитывает девяносто направлений с регулярными и чартерными перевозками.

«Татарстан удерживает лидерство во всевозможных рейтингах внутреннего туризма, в республике постоянно проходят крупные деловые и спортивные мероприятия, которые собирают участников со всех концов страны и из-за рубежа. Только за прошлый год две международные воздушные гавани республики обслужили свыше 4,7 млн пассажиров. Мы укрепляем здесь телеком-инфраструктуру, чтобы сделать поездки жителей и гостей Татарстана в аэропорт максимально удобными. Проведенные работы позволят с комфортом совершать рабочие звонки или участвовать в онлайн-совещаниях по дороге в аэропорт, общаться в мессенджерах, проходить онлайн-регистрацию на рейс, следить за прилетом по онлайн-табло и пользоваться другими привычными цифровыми сервисами», — сказал Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане.

Проведенные работы также позволили повысить надежность сети в малых населенных пунктах возле дороги в аэропорт. Так, устойчивая связь и ускоренный мобильный интернет МТС стали доступны жителям сел Усады, Столбище, Большие и Малые Кабаны, где в совокупности проживает около 15 тыс. жителей.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.