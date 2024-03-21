Власти сэкономят миллиарды на исследованиях перспективных технологий связи

Федеральный бюджет сэкономит 4 млрд руб. на мероприятиях по исследованию перспективных технологий в сфере телекоммуникаций и регулирования развития ИКТ-инфраструктуры. Работы по данным направлениям ведет НИИР, возглавляемый бывшим замминистра цифрового развития Олегом Ивановым.

Сокращение госрасходов на исследования в области связи

Обновленная редакция федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» предполагает значительное сокращение затрат федерального бюджета на проведение исследований в области связи. Это следует из обновленной редакции федпроекта, имеющейся в распоряжении CNews.

Ранее федпроект «Информационная инфраструктура» содержал два мероприятия на указанную тему. Так, на обеспечение проведения исследований перспективных технологий в сфере телекоммуникаций в 2021-2024 гг. планировалось потратить 5,58 млрд руб. Еще 3 млрд руб. в 2020-2024 гг. было заложено на проведение научно-исследовательских работ в сфере технологического совершенствования и регулирования развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.

Согласно актуальной редакции документа, на исследования перспективных технологий в сфере телекоммуникаций будет потрачено 2,77 млрд руб. (на 2,8 млрд руб. меньше запланированного). Проведение научно-исследовательских работ в сфере технологического совершенствования и регулирования развития ИКТ-инфраструктуры с 2023 г. более не проводится, за истекший период на эти цели было потрачено 1,8 млрд руб. (на 1,2 млрд руб. меньше запланированного).

Фото: Figma: AI image generator by Freepik В новой редакции федпроекта «Информационная инфраструктура» на исследования перспективных технологий связи выделено на 3,99 млрд рублей меньше, чем в старой

Источником субсидии станет резервный фонд правительства, а деньги пойдут на возмещение затрат, связанных с формированием научно-технических заделов по этому направлению.

То есть на исследования в сфере связи телекоммуникаций первоначально планировалось выделить 8,58 млрд руб. Вместо же этого будет выделено почти в два раза меньше – 4,59 млрд руб. (в абсолютном выражении сокращение затрат составило 3,99 млрд руб.). Пресс-служба Минцифры не ответила на запрос CNews по данному вопросу.

НИИР и экс-замминистра цифрового развития Олег Иванов

Указанными мероприятиями занимается госпредприятие Научно-исследовательский институт Радио (НИИР). Данная организация в 2021 г. была объединена с другой структурой – Центральным научно-исследовательским институтом связи (ЦНИИС). Тогда же ее возглавил Олег Иванов, который до того момента занимал пост замминистра цифрового развития и был куратором федпроекта «Информационная инфраструктура».

В числе работ, которые провел НИИР, значится: исследования перспективных направлений развития сетей тропосферной связи, разработка национальных стандартов, в том числе в части систем цифровой профессиональной подвижной радиосвязи и интернета вещей, разработка вариантов гибридной спутниковой системы связи в сетях 4G-5G, анализ существующих средств оперативного мониторинга несанкционированных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Также были подготовлены проекты нормативно-правовых актов для регулирования рынка телекоммуникаций, включая: организация бесшовного межсетевого роуминга, обеспечение возможности переноса абонентских номеров (MNP), электромагнитная безопасность, контроль излучений радиоэлектронных средств и др.