«Ростелеком» и Федеральное казначейство импортозаместили оборудование для крупнейшей ведомственной транспортной сети

ПАО «Ростелеком» завершило проект по замене сетевого оборудования крупнейшей ведомственной телекоммуникационной сети Федерального казначейства. Компания поставила во все территориальные органы заказчика более 1900 маршрутизаторов российского разработчика и производителя телекоммуникационного оборудования, все производственные мощности которого находятся в России. Это позволило заместить импортное оборудование с истекшим полезным сроком использования Cisco Systems (производство США). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Исторически Федеральное казначейство использовало маршрутизаторы иностранного производства 2006–2009 гг. выпуска. Однако оборудование устарело, а в новых экономических условиях вендор перестал оказывать заказчику техническую поддержку. Это негативно влияло на рабочие процессы казначейства России и увеличивало риски при эксплуатации сети. В рамках контракта «Ростелеком» поставил ведомству новое отечественное оборудование, входящее в реестр телекоммуникационного оборудования российского производства Минпромторга России, и обеспечил полный цикл его обслуживания и ремонта. Переход на оборудование российского производства позволил государственному заказчику повысить надежность сети, сократить затраты на поддержку работоспособности и выполнить импортозамещение инфраструктуры ведомственной телекоммуникационной сети.

Новое оборудование установлено по сервисной модели. Такая модель сотрудничества предполагает, что заказчик оплачивает только фактически оказанные услуги без необходимости приобретать дорогостоящее оборудование и специализированное программное обеспечение (ПО) в собственность.

«Наше сотрудничество с Федеральным казначейством в сфере импортозамещения продолжается не первый год, ранее мы уже реализовали масштабный проект модернизации телефонии с использованием отечественного оборудования и программного обеспечения. Планомерно поддерживая переход Федерального казначейства на российское оборудование и ПО, мы обеспечиваем не только снижение затрат заказчика, но и повышаем безопасность процессов и информационных потоков в широком смысле. Таким образом, “Ростелеком” прилагает все усилия для того, чтобы укрепить технологический суверенитет страны», — отметил Валерий Ермаков, старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком».

«Федеральное казначейство выполняет функции по обеспечению исполнения федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы России. Простыми словами, наше ведомство — это банк для государства. Принимая во внимание высокий уровень автоматизации процессов и развитую облачную инфраструктуру, нам важно, чтобы каждый сотрудник ведомства на уровне региона и муниципалитета работал в единой защищенной сети. С учетом большого количества современных информационных клиентских сервисов работа такой сети должна быть обеспечена в режиме 24/7. Технологическая независимость является для нас ключевым показателем, и мы системно работаем в этом направлении, шаг за шагом переводя компоненты системы на российские технологии», — сказал Александр Албычев, заместитель руководителя Федерального казначейства.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 12,2 млн. «Ростелеком» входит в число мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink с 20,7 млн подписчиков. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.