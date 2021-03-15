Спецпроекты

Власти заставят поставить российский поисковик во все смартфоны и планшеты страны

ПО Бизнес Законодательство ИТ в госсекторе Техника
, Текст: Владимир Бахур
Минцифры в рамках дополнений к закону об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны и другую электронику намерено ввести норму обязательной предустановки в браузер российского поисковика по умолчанию. Эксперты усматривают в этом основной интерес «Яндекса» в его противостоянии с поисковиком Google.

Поиск по умолчанию

Закон о предустановке российского ПО на поставляемые в Россию смартфоны и планшеты планируется дополнить новыми требованиями по обязательной установке отечественных поисковых систем в браузерах по умолчанию. О разрабатываемом в Минцифры проекте соответствующего постановления Правительства рассказал «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

В пресс-службе Минцифры изданию заявили, что российские пользователи получат «возможность использования российской поисковой системы по умолчанию», при этом порядок выбора отечественного поисковика по умолчанию будет установлен Правительством.

В случае если российские власти сделают обязательной предустановку поиска «Яндекса» в смартфоны по умолчанию, доходы Google от этого сегмента снизятся, и американской корпорации придется менять стратегию работы на российском рынке, заявил «Коммерсанту» Карен Казарян, аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). По его мнению, в таком случае Google для компенсации потерь дохода от поиска «может, например, пересмотреть соглашения с производителями устройств».

Предустановка с апреля, штрафы и поиск с июля

Как ранее рассказал CNews, в конце декабря Госдума России приняла законопроект об обязательной предустановке отечественного софта на смартфоны, планшеты, компьютеры и умные телевизоры с 1 апреля 2021 г. Обязательная предустановка российского ПО регулируется постановлением Правительства №1867 «О перечне отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными российскими программами…», утвержденным 18 ноября 2020 г.

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Власти заставят поставщиков устанавливать в смартфонах российский поиск по умолчанию

В частности, закон обязывает производителей устанавливать на смартфоны и планшеты 16 классов российских программ, включая ряд приложений Mail.ru Group, «Яндекса», «Лаборатории Касперского» и «Новых облачных технологий», а также мобильные приложения «Госуслуг» и платежной системы «Мир».

В начале марта 2021 г. CNews также рассказал о том, что законопроект о вводе в России штрафов за продажу электроники без российского ПО был принят Госдумой во втором основном чтении. Законопроект № 757430-7 «О внесении изменения в статью 14.8 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» вводит штрафы в размере до 200 тыс. руб. для должностных и юридических лиц, осуществляющих продажу технически сложных устройств без предустановленного российского ПО. Система штрафов, согласно документу, начнет действовать в России с 1 июля 2021 г.

В случае принятия дополнений Минцифры по обязательной установке отечественного поиска в предустановленных браузерах по умолчанию, эта норма вступит в силу также с 1 июля 2021 г., сообщили «Коммерсанту» в министерстве.

Зачем нужны новые требования

Власти намерены заставить производителей устанавливать отечественный поиск по умолчанию на поставляемые в Россию смартфоны и планшеты с целью «выравнивания условий на рынке между российскими и зарубежными игроками», пояснил источник «Коммерсанта».

По словам источника, в нынешней версии закона у производителей смартфонов и планшетов имеется возможность устанавливать российские сервисы и приложения только в «окно выбора» в процессе активации устройства. На этой стадии у пользователей есть возможность пропускать установку приложений, утверждает он.

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В настоящее время при настройке мобильных устройств под управлением операционной системы Android для браузера Chrome предлагается на выбор установка поисковой системы «Яндекс», Google и Mail.ru. Компании Google пришлось пойти на такие меры в августе 2017 г. после достижения соглашения с Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Для браузеров в мобильных устройствах Apple под управлением iOS также доступен выбор поисковой системы по умолчанию.

Представители «Яндекса» сообщили «Коммерсанту», что не видели финальную версию постановления и не знают о предлагаемом механизме установки российского поиска, однако считают необходимым наличие «свободного выбора». По их мнению, оптимальным выходом могло бы стать «окно выбора» поисковой системы. В Mail ru Group и Apple не ответили на запрос, в Google отказалась от комментариев.

Минцифры о способах предварительной установки российского ПО

На сайте Минцифры 15 марта 2021 г. появилось дополнительное разъяснение производителям электронных устройств о способах предварительной установки ПО в рамках требований постановления Правительства №1867 от 18 ноября 2020 г.

Как уточнили в ведомстве, ранее с таким запросом обратились представители профильных ассоциаций и компаний-производителей техники. В частности, речь шла о недискриминационном отображении российского софта по отношению к другим программам, изначально установленным на новых устройствах.

«Это требование предполагает равный пользовательский опыт, то есть количество действий для запуска и использования программы», – отметили в Минцифры. – Российские приложения из перечня предустановки должны находиться рядом с другими программами того же класса: обе из одной категории рядом на том же экране устройства».

«Улучшение положения на экране предварительно установленных программ возможно в соответствии с гражданским законодательством», отмечается в заявлении Минцифры.

Предустановку российского ПО в министерстве называют частью «стратегии, направленной на импортозамещение и развитие российских цифровых продуктов». Нововведение «позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами», отмечают в ведомстве.

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