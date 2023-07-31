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Пост директора по работе с партнерской сетью «Аквариус» заняла Светлана Кузина

ГК «Аквариус» объявляет о вступлении Светланы Кузиной в должность директора по работе с партнерской сетью и дистрибьюторами компании с 1 августа 2023 г. Она сменит на этом посту Ирину Матросову, вице-президента по партнерскому бизнесу и маркетингу. Об этом CNews сообщили представители ГК «Аквариус».

В новой должности Светлана Кузина будет продолжать развитие и расширение уникальной партнерской сети компании «Аквариус», выстраивание партнерского ландшафта и реализацию вендорской стратегии.

Светлана имеет более чем 20-летний опыт работы в сфере ИТ. В разное время работала в компаниях-системных интеграторах, таких как «Делайт 2000» и «Эллипс диджитал системс». В 2006 г. начала карьеру в одном из крупнейших российских дистрибьюторов, компании OCS, где с 2017 г. в должности заместителя директора по продажам отвечала за разработку и внедрение стратегии по расширению партнёрской сети, наращивание бизнеса с действующими партнерами и увеличение продаж компании.

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Светлана Кузина

«”Аквариус” придерживается всех ранее заключенных с партнерами и дистрибьютерами договоренностей и продолжает идти к классической модели вендора. Если на первом этапе компания активно наращивала канал, то теперь наступает необходимость его развивать, делая партнеров и дистрибьюторов постоянными участниками бизнеса «Аквариус». Наши партнеры - ключевое звено в реализации технологических вызовов наших Заказчиков. Наша общая цель - ускорять цифровизацию страны. Сейчас компания обладает всеми слагаемыми для успеха: высококвалифицированной командой профессионалов, многолетней экспертизой на отечественном ИТ-рынке и качественным продуктом. “Аквариус”, несомненно, ждут громкие победы на ИТ-рынке, и я буду прилагать максимум усилий, чтобы партнеры и дистрибьютеры смогли разделить с нами этот успех!», - отметила Светлана Кузина, директор по работе с партнерской сетью и дистрибьюторами «Аквариус».

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Импортонезависимость

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Группа компаний «Аквариус» – российский разработчик, производитель и поставщик компьютерной техники и ИТ-решений, системообразующее предприятие радиоэлектронной промышленности. «Аквариус» обладает компетенциями в сфере разработки, тестирования и производства вычислительной техники и комплексов, включая разработку системных плат, модулей, встраиваемого и системного программного обеспечения. Компания активно развивает направление реализации ИТ-услуг, участвует в ОКР и НИОКР.

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