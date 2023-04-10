С начала 2023 г. организации стали выпускать в 2,3 раза больше машиночитаемых доверенностей

О том, как меняется ситуация с машиночитаемыми доверенностями (МЧД) и как их внедряют в работу организации рассказал менеджер сервиса «Контур.жоверенность» Евгений Петров.

МЧД — это аналог электронной доверенности, который разрешает подписывать документы от лица компании конкретному сотруднику с помощью сертификата физлица. Например, бухгалтеру или кадровому специалисту, когда он сдает отчетность в контролирующие органы.

МЧД станут обязательными с 1 сентября 2023 г., но некоторые организации уже сейчас начали переходить на новый вид работы. В реестре ФНС уже зарегистрировано 51,8 тыс. электронных доверенностей. Практически половину из них, 19,2 тыс., выдал «Контур». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Компании активно используют электронные доверенности в ЭДО с контрагентами и партнерами и для отчетности в некоторых информационных системах, например, ФНС России. Пользователи понимают, что на адаптацию к новым правилам может уйти много времени: нужно успеть перестроить бизнес-процессы и обучить сотрудников. Поэтому многие организации планируют массовый переход на МЧД уже в июне 2023 г.», — отметил менеджер сервиса «Контур.доверенность» Евгений Петров.

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