Новая версия Secret Disk для Linux 2.3 от «Аладдин» расширяет возможности защиты данных

Компания «Аладдин» объявляет о выпуске новой версии Secret Disk для Linux 2.3 — системы защиты информации на рабочих станциях и серверах. Обновление расширяет возможности продукта в области регистрации событий, централизованного управления и защиты съемных носителей. Об этом CNews сообщили представители «Аладдин».

Secret Disk для Linux 2.3 включает ряд новых возможностей: расширенные механизмы аудита и регистрации событий с интеграцией в Syslog и SIEM-системы; защита съемных носителей, включая полнодисковое шифрование, идентификацию устройств и централизованное управление доступом; инструменты управления парольной политикой с поддержкой требований ГОСТ Р 71753-2024 и NIST SP 800-63; усовершенствованное централизованное управление лицензиями; интеграция с Trusted Security Module (TSM) для контроля целостности конфигурации UEFI.

Одним из ключевых нововведений стало развитие механизмов аудита и регистрации событий. Теперь функции журналирования реализованы во всех компонентах решения, интегрированы с подсистемой Syslog и могут быть направлены в коллектор логов системы SIEM. При этом состав собираемой информации соответствует требованиям ГОСТ Р 59548–2022, что упрощает выполнение требований регуляторов и проведение расследований инцидентов информационной безопасности.

Secret Disk для Linux 2.3 обеспечивает прозрачное полнодисковое шифрование съёмных носителей, надежную идентификацию устройств, выбор алгоритмов шифрования и файловой системы при подготовке носителей, централизованное управление доступом к защищенным флеш-накопителям, а также возможность блокировки доступа к ним.

Новая версия получила продвинутые инструменты управления парольной политикой. Администраторы могут централизованно настраивать требования к паролям, использовать предустановленные профили, применять словари для проверки качества паролей и контролировать соблюдение политики на различных этапах работы пользователя. Реализованные механизмы соответствуют требованиям ГОСТ Р 71753-2024 и NIST SP 800-63.

Еще одним важным направлением развития стало совершенствование централизованного управления лицензиями. Secret Disk для Linux 2.3 позволяет автоматически активировать лицензии на рабочих местах пользователей, контролировать сроки их действия и гибко управлять распределением лицензионного пула из единой консоли администратора.

Кроме того, в продукте появилась экспериментальная интеграция с Trusted Security Module (TSM) — модулем доверенной загрузки, предназначенным для контроля целостности конфигурации UEFI на этапе запуска системы.

«При разработке Secret Disk для Linux 2.3 мы сосредоточились на том, чтобы сделать защиту данных более управляемой, прозрачной и удобной для эксплуатации в корпоративной инфраструктуре. Новые механизмы регистрации событий, централизованного управления, защиты съемных носителей и контроля парольной политики помогают не только повысить уровень защищенности, но и упростить выполнение требований регуляторов и внутренних политик информационной безопасности», — сказал Денис Суховей, директор продуктового направления защиты данных «Аладдин».



