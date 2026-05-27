Система защиты информации Secret Disk компании «Аладдин» сертифицирована ФСТЭК

Компания «Аладдин» сообщила о том, что система защиты информации на рабочих станциях и серверах Secret Disk для Linux сертифицирована ФСТЭК России. Срок действия сертификата – до 26 января 2029 г.

Согласно полученному сертификату, Secret Disk для Linux официально сертифицирован как программное средство со встроенными средствами защиты от несанкционированного доступа к информации, не являющейся государственной тайной. Также сертификат подтверждает, что Secret Disk реализует функции идентификации и аутентификации, управления доступом и регистрации событий безопасности. Решение соответствует требованиям документа «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (ФСТЭК России, 2020) – по 4 уровню доверия и технических условий.

Secret Disk для Linux – сертифицированная система защиты информации на рабочих станциях и серверах. Шифрование помогает избежать компрометации чувствительных к утечке конфиденциальных данных: злоумышленник не может воспользоваться данными, хранящимися в зашифрованном виде, даже если получит доступ к файлам.

Решение обеспечивает защиту от несанкционированного доступа к информации, хранящейся и обрабатываемой на встроенных носителях, защиту от утечки информации при доступе посторонних лиц, в том числе при сервисном обслуживании, утере корпоративных ноутбуков, а также контроль доступа пользователей к защищённым данным. Система использует двухфакторную аутентификацию с применением ключевого контейнера пользователя и разграничение прав доступа между администраторами ИТ и ИБ.