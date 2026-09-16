От SCADA к платформе АСУ ТП: что нового появилось в Альфа платформе в 2026 году

Отечественная программная платформа для создания автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП) «Альфа платформа» за последние годы стала одним из самых обсуждаемых решений на рынке промышленной автоматизации. Разработанная компанией «Атомик Софт», она уже применяется на десятках предприятий в нефтегазовой, химической, металлургической и машиностроительной отраслях. Однако развитие ПО не останавливается – и новый функционал, который будет представлен на Форуме «PROавтоматизацию 2026» 30 сентября, может изменить подход к построению SCADA и АСУ ТП в целом.

Трек, посвященный «Альфа платформе», выделен в отдельное направление деловой программы не случайно. За прошедший год в ПО были внесены существенные изменения, расширяющие ее возможности как в части сбора и обработки данных, так и в части визуализации, логического управления и интеграции со смежными системами. На Форуме разработчики и инженеры «Атомик Софт» впервые публично покажут, как новые функции позволяют решать задачи, которые раньше требовали либо доработки платформы силами интегратора или заказчика, либо использования дополнительного ПО.

Однако трек по «Альфа платформе» – лишь часть обширной программы Форума. Параллельно будут работать еще три тематических направления:

Также на площадке Форума будет организована выставочная зона с демостендами партнеров. Помимо уже упомянутого робота-манипулятора, участники смогут вживую увидеть российские программируемые логические контроллеры (ПЛК), современные распределенные системы управления (РСУ), а также другие программно-аппаратные комплексы (ПАК), представленные «ИНКОМСИСТЕМ», «Атриум Энерго», «ТРЭИ», «СМС-Автоматизация», «ИнСАТ», «Рубеж», «СкадаСистемы», «ИНКОНТРОЛ» (генеральный партнер) и «Атомик Софт» (организатор). Это возможность не просто узнать о новинках из презентаций, а лично пообщаться с разработчиками, задать технические вопросы и примерить решения к своим проектам.

Форум «PROавтоматизацию 2026» пройдет 30 сентября в Москве (Цифровое деловое пространство, ул. Покровка, 47) и онлайн. Участие бесплатное, но количество мест для очного присутствия ограничено.

Регистрация и полная программа – на сайте мероприятия.