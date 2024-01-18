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«МТС Линк» представил новый синхронный перевод

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик экосистемы сервисов для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», представила новую логику синхронного перевода во время онлайн-мероприятий. Внедрены новые сценарии взаимодействия переводчиков, спикеров и участников вебинаров.

У переводчиков появилось больше возможностей во время онлайн-мероприятий. по удобству они приблизились к офлайн-конференциям. Например, теперь спикерам не нужно выбирать язык выступления, как это было раньше. Сейчас язык, на котором говорит тот или иной спикер, в сервисе определяют переводчики, выходя в нужное время в эфир для перевода. Если спикер во время своего выступления переходит, например, на английский, переводчик просто выводит его в эфир, а когда перевод снова требуется, возвращается в эфир.

По умолчанию во время перевода синхронные переводчики слышат только спикеров, но теперь при необходимости они могут слышать и других переводчиков. Это полезно для случаев, когда на мероприятии нет переводчика для нужной языковой пары. Например, нужно перевести речь китайского спикера на русский язык, а присутствуют только переводчик с китайского на английский и с английского на китайский.

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Кроме того, участники и спикеры теперь могут при необходимости слышать не только перевод, но и 20% громкости оригинала речи.

«Среди наших клиентов много вузов и крупных организаций, которые проводят международные конференции, симпозиумы и презентации. Такие мероприятия редко обходятся без синхронного перевода, и поэтому усовершенствование этого инструмента стало для нас приоритетной задачей. При разработке новых возможностей мы ориентировались на опыт лидеров рынка. Синхронный перевод «МТС Линк» теперь соответствует признанным международным стандартам и не уступает по качеству тому уровню, что предлагают производители профессионального оборудования для распределения языковых каналов», — отмечает руководитель продуктового направления Activation «МТС Линк» Александр Афанасьев.

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