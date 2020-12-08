Инвестиции в периферийные вычисления обгоняют частные облака

Несмотря на широкую популярность, концепция мультиоблаков не всегда отвечает запросам бизнеса, а гибридные решения сегодня активно дополняются возможностями периферийных вычислений — об этом говорят данные отчета Bain & Company.

Декларации и реальность

Согласно недавнему исследованию Bain & Company, результаты которого были представлены в октябре 2020 г., два из трех ИТ-директоров крупных компаний планируют использовать мультиоблачную концепцию, подразумевающую применение в составе общей ИТ-инфраструктуры ресурсов нескольких публичных облачных операторов. В качестве основных аргументов фигурируют такие факторы, как желание избежать привязки к поставщику и возможность оптимизации расходов. Тем не менее, как показывает то же исследование, очень немногим компаниям удалось реализовать подобный подход на практике. Так, если речь идет о сервисах типа IaaS («инфраструктура как сервис»), то свыше 70% используют услуги только одного облачного оператора. При этом даже те, кто использует несколько общедоступных облаков, тратят более 90% своего бюджета на одного основного поставщика.

Говоря о причинах такого положения, исследователи обращают внимание на то, что помимо базовых задач вычислений и хранения, данных, среднестатистическая компания использует еще свыше полусотни специализированных внутренних служб и сервисов, охватывающих области искусственного интеллекта (AI), мобильных приложений, дополненной и виртуальной реальности (AR/VR) и др.

Такое разнообразие делает практически невозможным беспрепятственный перенос приложений от одного поставщика инфраструктуры к другому. Вторым моментом является сложность обеспечения безопасной работы и сохранности данных при использовании сразу нескольких публичных облаков. В-третьих, не менее важен и кадровый вопрос — сейчас сложно найти специалистов, способных профессионально управлять хотя бы одним облаком, не говоря уже о нескольких платформах сразу (такие универсальные специалисты попросту уникальны). При этом, учитывая тот факт, что основные функциональные отличия и технические возможности популярных облаков не слишком разнятся между собой, выходит, что заказчики не имеют ощутимого стимула для использования мультиоблака.

Инвестиции в Edge Computing увеличатся на 35%, по сравнению 2,5% ростом расходов на частные облака

Инвестиции в периферийные вычисления растут

Растет спрос на гибридные модели развития ИТ-инфраструктур, сочетающих собственные ИТ-ресурсы и возможности внешней IaaS-площадки, особенно для задач резервного копирования и обеспечения дополнительных серверных мощностей в периоды пиковых нагрузок. Но, здесь исследователи отмечают тот факт, что все большую роль в построении распределенных корпоративных инфраструктур начинают играть периферийные вычисления (Edge Computing), особенно в свете развития технологий Интернета вещей, автономного транспорта, высококачественного потокового видео и т.д.

«Одной из особенностей такого класса решений является необходимость обработки больших объемов данных. Например, установленные в автомобиле камеры и другие датчики генерируют объем данных свыше 100 ТБ за поездку. Передача такого объема в ЦОД неэффективна и не способна решить основную задачу — мгновенная реакция на возникающие события. Следовательно, необходимо перемещать не данные, а вычисления ближе к данным, событиям.

Технологии интеллекта вне ЦОД применимы к любой организации. Везде, где требуется переместить вычисления ближе к данным, источникам событий. В связи с этим, круг задач CDTO расширяется за счет адаптации и применения технологий класса Intelligent Edge для выполнения бизнес-задач организации», — сообщили представители Hewlett Packard Enterprise в России.



Хотя, согласно данным опроса Bain & Company только 35% ИТ-директоров заявили, что планируют развивать гибридные решения, охватывающие как облака, так и периферийные вычисления. Тем не менее, инвестиции предприятий в данную сферу быстро растут — в период с 2019 по 2024 гг. предполагается, что финансовые вложения в Edge Computing увеличатся на 35%, по сравнению 2,5% ростом расходов на частные облака.

