Intel и Google Cloud вместе займутся продвижением сетей 5G и граничных вычислений

Intel и Google Cloud объявили о сотрудничестве в сфере разработки эталонных облачных телекоммуникационных архитектур и интегрированных решений для провайдеров услуг связи, с целью ускорения развертывания 5G в рамках инфраструктуры нескольких сетей и периферийных локаций.

Партнерство сфокусировано на трех основных направлениях: улучшить возможности поставщиков услуг связи по развертыванию виртуализированной сети радиодоступа (Radio Access Network, RAN) и открытых RAN-решений на базе инфраструктуры и оборудования следующего поколения; запустить новые лабораторные площадки для оказания помощи провайдерам услуг связи при внедрении инноваций на базе облачно-ориентированных сетей 5G; упростить поставщикам услуг связи доставку бизнес-приложения на периферию сети.

Это сотрудничество знаменует собой еще один важный шаг Intel в сфере развития сетей 5G при помощи программно-определяемой, гибкой и масштабируемой инфраструктуры. Эталонные облачные телекоммуникационные архитектуры и интегрированные решения от Intel и Google помогут провайдерам услуг связи более эффективно разворачивать масштабируемые сети и периферийную инфраструктуру по мере развития мультиоблачных архитектур. Это имеет решающее значение для полного раскрытия потенциала 5G, граничных вычислений и искусственного интеллекта в целом ряде отраслей, включая розничную торговлю, производство и здравоохранение.

«Сети 5G являются драйвером следующей волны сетевой трансформации, которая влечет за собой скорейший переход к использованию облачных технологий. Наши совместные усилия с Google, а также обширная программно- аппаратная экосистема Intel, позволят поставщикам услуг связи по мере наращивания облачной инфраструктуры предлагать гибкие и масштабируемые решения для новых сценариев использования 5G и граничных вычислений», - сказал Дэн Родригес, корпоративный вице-президент, руководитель подразделения Network Platforms Group компании Intel.