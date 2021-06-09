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Edge-технологии: что, где, когда?

В рамках CNews FORUM Кейсы 10 июня 2021 года технологический лидер серверного рынка Atos выступит с докладом «Внедрение периферийных вычислений для цифровизации бизнеса» в секции «ИТ в финансах».

Периферийные вычисления – важный элемент постоблачной эпохи, который расширяет, а не замещает облачные среды. Они позволяют быстро обрабатывать данные в периферийных средах, рядом с тем местом, где находятся устройства, создающие информацию. Компания Atos является европейским лидером в сфере периферийных вычислений и имеет большой опыт внедрения технологий Edge computing. Андрей Мотренко – менеджер по развитию решений (Edge) компании Atos, расскажет об опыте внедрения, что необходимо для построения инфраструктуры периферийных вычислений, какие проблемы могут появиться в ходе развертывания, а также в чем заключается ценность внедрения готовых комплексов.

Дмитрий Степанов

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