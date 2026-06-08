Acer представила проектор Acer BS-014

Компания Acer представляет практичную и доступную по цене модель с яркостью 4800 ANSI Лм и динамическим контрастом 20 000:1. Новинка построена на DMD-матрице третьего поколения (SVGA с интерполяцией до WUXGA), оснащена лампой OSRAM 240 Вт и системой охлаждения для работы 24/7. Изображение остается насыщенным даже в помещениях с дневным светом. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Основные характеристики Acer BS-014 — нативное разрешение SVGA 800x600 (интерполяция до WUXGA 1920х1200); диагональ изображения от 23” до 300”; яркость 4800 ANSI Лм; срок службы лампы до 15 тыс. часов (в режиме ЭКО); до 1,07 млрд цветов; технологии автоматической цветокоррекции LumiSence и ColorBoost 3D; подавление синего излучения BlueLight Shield; интерфейсы ввода/вывода: HDMI, RCA, D-Sub, USB; встроенная аудиосистема 3 Вт; шум при работе 27 Дб в режиме ECO; ручная корректировка зума 1.1Х и фокусировка.

Проектор Acer BS-014 выполнен в практичном корпусе с узнаваемым дизайном и эффективной системой охлаждения на уровне старших моделей компании. DLP-система проецирования построена на базе мощной лампы подсветки OSRAM мощностью 240 Вт и максимальной яркостью до 4800 Лм, обеспечивающую высокое качество цветопередачи в помещениях с рассеянным дневным освещением. Показатель контраста может достигать внушительные 20 000:1, а характеристики оптической группы с ручным зумом 1.1 Х охватывают светосилу F= 2.41~2.53, а фокусное расстояние f = 21.85~24.01mm. Уже на расстоянии двух метров диагональ проецируемого изображения равна 51”, а полный диапазон расстояний фокусировки от 1 до 11.8 метров. Что эквивалентно диагонали проецируемого изображения от 23” до 300”.

Acer представляет практичную и доступную по цене модель с яркостью 4800 ANSI Лм и динамическим контрастом 20 000:1

Проектор оснащен 120 Гц DMD-матрицей DarkChip третьего поколения с нативным SVGA (800×600) и поддержкой интерполяции до WUXGA (1920×1200). Это оптимально для презентаций и динамичного видео. Подключение источников — через HDMI 1.4, RCA, D-Sub или USB (опционально — Wi-Fi через адаптер EZCast 2/CS2).

Проектор оснащен полным набором технологий Acer для точной настройки изображения. DynamicBlack отвечает за выразительную проработку чёрного цвета, а Wall-Color Compensation и Black Board Mode автоматически корректируют белый баланс при проецировании на поверхности без специального покрытия. ColorBoost 3D улучшает цветопередачу оттенков, а ColorSafe II снижает нагрузку на DLP-систему, продлевая срок службы устройства. Дополнительно предусмотрена защита зрения BlueLight Shield, которая снижает интенсивность синего спектра без искажения остальных цветов.

Проектор Acer BS-014 уже доступен к покупке в магазинах российских ритейлеров по цене от 36,99 тыс. руб. Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона.