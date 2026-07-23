Acer выпустила беспроводной проектор P1558i с яркостью 5200 Лм

Компания Acer объявила о расширении ассортимента DLP-проекторов с интегрированным модулем беспроводного Wi-Fi-транслирования изображения яркой FHD-новинкой P1558i с обновленной оптикой и впечатляющей яркостью и насыщенностью изображения. Модель относится к линейке Business&SOHO и готова к режиму эксплуатации 24/7 с ресурсом лампы до 15000 часов.

Acer P1558i поддерживает беспроводное подключение по Wi-Fi через EZCast или Miracast, а также проводное — через два порта HDMI 1.4b и аналоговый D-Sub. Встроенный динамик мощностью 10 Вт позволяет озвучивать контент без внешней акустики.

Яркости 5200 люмен достаточно для комфортного просмотра изображения даже при дневном рассеянном свете. Мощная 240-ваттная лампа OSRAM работает в паре с обновленной оптикой: светосила F=2.43–2.78, фокусное расстояние f=16.9–21.61 мм. Ручной оптический зум 1,3× позволяет точно подогнать размер изображения под поверхность экрана.

Также всегда доступна поддержка настенных, горизонтальных и потолочных видов крепления проектора в помещении, а для удобства настройки предусмотрено автоматическое распознавание потолочного размещения.

Контрастность 20000:1 обеспечивает глубокий черный цвет и различимость мельчайших деталей даже в теневых участках изображения. В основе проектора — DMD-матрица DarkChip 3 поколения с нативным разрешением Full HD (1920×1080). Устройство поддерживает интерполяцию под форматы 16:9 (нативный) и 4:3 (дополнительный) для совместимости с различными источниками сигнала.

Веским поводом для выбора DLP-проектора Acer P1558i в сценариях насыщенного использования в режиме 24/7 также является гибкость адаптации под зрителя. Фирменное меню настроек управляется с комплектного пульта и позволяет настроить вручную множество параметров искажений, а также воспользоваться автоматическим выравниванием изображения по разным проекциям, включая бочкообразные и трапециевидные искажения.

Набор фирменных утилит повышения качества изображения включает инструменты ColorBoost 3D и DynamicBlack для повышения контраста между темными и светлыми участками, плюс спортивный режим Football Mode для контрастного выделения мелких объектов с выразительной отрисовкой газона. Утилита Wall-Color Compensation/Black Board Mode предусмотрена для быстрой адаптации баланса белого в соответствии с оттенком цвета стены проецирования изображения. Есть и фирменная опция защиты DLP-системы окрашивания изображения с матрицы Acer ColorSafe II, позволяющая существенно повысить срок службы. А для защиты зрения при длительном просмотре рекомендуем использовать утилиту BlueLightShield, подавляющую узкий диапазон синего спектра, оказывающий наиболее существенное воздействие на зрение.

Проектор Acer P1558i уже доступен к покупке в магазинах российских ритейлеров по цене от 73610 р.