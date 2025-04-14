Проектор Acer X1128H вышел в России

На российский рынок вышел проектор для дома и офиса Acer X1128H с лампой 4800 Лм и технологиями улучшения качества изображения. 120 Гц система проецирования DLP с поддержкой разрешения до 1920х1200 пикселей, расширенная цветовая палитра 1.07 млрд оттенков и контраст 20 000:1 обеспечивают изображение до 300 дюймов.

Основные характеристики новинки X1128H: разрешение от 800х600 до 1920х1200 и матрица DLP; диагональ изображения от 60 до 300 дюймов; минимальная дистанция проецирования 1 метр; яркость до 4800 Лм; срок службы лампы до 15 тыс. часов; до 1,07 млрд цветов; технологии автоматической цветокоррекции LumiSense и ColorBoost 3D; подавление синего излучения Acer BlueLight Shield; ручная корректировка трапециевидных искажений; интерфейсы ввода/вывода: HDMI 1.4, VGA (In & Out) RCA, D-Sub, USB; встроенная аудиосистема 3 Вт; шум при работе 28 Дб в режиме ECO; ручная корректировка зума 1.1Х и фокусировка.

Acer Проектор Acer X1128H вышел в России

DLP-проектор Acer H6541BDK имеет апертуру от f/2,41 до f/2,55, фокусные расстояния от 21,85 мм до 24,01 мм и возможность ручного зума 1.1Х и фокусировки. Минимальная дистанция фокусировки составляет 1 метр, а на максимальном удалении диагональ проецируемого изображения достигает 300 дюймов. Установлена 220 Вт лампа OSRAM яркостью 4800 Лм, обеспечивающая контраст 20 000:1. Ее расчетный срок службы может достигать 15 тыс. часов в особо экономичном режиме либо до 6 тыс. часов при стандартном использовании. Нативное разрешение проекции составляет 800х600 пикселей, либо до 1920х1200 пикселей в режиме интерполяции.

Модель выполнена в корпусе из пластика. В дополнение к цифровому HDMI предусмотрен аналоговый VGA и композитный RCA, плюс дополнительный выходной VGA и комбинированный аудиовыход. Проектор также оснащен встроенной аудиосистемой мощностью 3 Вт и замком Kensigton. В комплекте прилагается пульт управления. Поддерживаются различные системы крепления и сервисное подключение через интерфейсы RS232 или USB.

Проектор Acer X1128H поддерживает фирменные технологии улучшения изображения. Технология Acer LumiSense автоматически корректирует яркость и насыщенность цветовой палитры, а BlueLightShield снижает вредный для глаз уровень синего спектра. Технология ColorBoost 3D повышает яркость изображения и насыщенность цветовой палитры без потерь качества, а ColorSafe II увеличивает срок службы DLP-системы проецирования с глубиной цветовой палитры 30 бит (1,07 млрд оттенков).

Проектор Acer X1128H уже доступен к покупке в магазинах российских ритейлеров по цене от 54 920 руб.