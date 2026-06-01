Acer расширяет ассортимент DLP-проекторов на российском рынке

Компания Acer расширяет ассортимент DLP-проекторов на российском рынке новинкой H6546 с нативным FHD-разрешением и пиковой яркостью целых 5200 Лм. Сочетание передовых аппаратных решений в области DLP-проецирования и фирменных технологий Acer превращают новинку H6546 в одно из лучших решений в своем классе для ценителей кинотеатрального уровня качества погружения. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Основные характеристики Acer H6546 — разрешение FHD 1920x1080 (интерполяция до WUXGA 1920х1200); диагональ изображения от 28” до 305”; диагональ проецирования на расстоянии 2 м: 60”; яркость до 5200 ANSI Лм; срок службы лампы до 15 тыс. часов; до 1,07 млрд цветов; технологии автоматической цветокоррекции LumiSence и ColorBoost 3D; подавление синего излучения BlueLight Shield; интерфейсы ввода/вывода: 2х HDMI, USB; встроенная аудиосистема 3 Вт; шум при работе 27 Дб в режиме ECO; ручная корректировка зума 1.1Х и фокусировка.

Передовая аппаратная начинка c DMD-матрицей DarkChip третьего поколения и нативным разрешением FHD 1920x1080 пикселей, мощная лампа подсветки OSRAM мощностью 240 Вт и пиковой яркостью 5200 Лм обеспечивают потрясающе насыщенное изображение, не уступающее в яркости и контрасте ЖК-телевизорам. Даже в помещениях с естественным дневным освещением и без специального затемнения.

Отдельного внимания заслуживает оптическая группа, позволяющая проецировать изображение диагональю 100” уже с расстояния 3.3 м. диапазон фокусных расстояний f = 21.8~24 mm и светосила F = 2.5~2.67 обеспечивают широкий диапазон резкости на расстоянии проекции от 1 до 10 м, соответствующем диагонали проецируемого изображения от 71 до 775 см. Настоящий кинотеатральный размах погружения, упакованный в компактный пластиковый корпус с тихой системой охлаждения менее 27 Дб и весом всего 2.8 кг.

Проектор Acer H6546 тщательно продуман с инженерной и технической точки зрения, чтобы гарантировать стабильную работу даже в условиях 24/7. Заявленный срок службы лампы подсветки может достигать 15 000 часов в ECO-режиме, а в дополнение к инженерным инновациям DLP-системы проецирования тут предусмотрена мощная поддержка фирменных утилит и технологий. Яркий пример — инструмент Acer ColorSafe II для динамического распределения нагрузки на DLP-систему проецирования и снижение общего износа компонентов. Опция Wall-Color Compensation/Black Board Mode облегчает корректировку баланса белого при выводе изображения на цветную неподготовленную поверхность, а инструменты ColorBoost 3D и DynamicBlack обеспечивают выразительный акцент на контрастных участках изображения. Присутствует и фирменная технология защиты зрения от вредной области синего спектра BlueLightShield. А для ценителей максимально естественной атмосферы кинотеатра есть даже опция трансляции изображения с частотой строго 24 кадра в секунду.

Отличительной чертой модели Acer H6546 является акцент на интеграции в готовые решения домашнего кинотеатра или учебного зала. На корпусе предусмотрены основные и вспомогательные крепежные элементы для вертикального, горизонтального и потолочного крепежа, а основными интерфейсами вывода выступают два HDMI 1.4, плюс RS232 для внешнего управления и USB с возможностью подключения опционального EZCast Wi-Fi донгла. Присутствует аналоговый выход 3.5мм под акустическую систему, в дополнение к встроенному широкополосному динамику мощностью 3 Вт.

Основным органом управления проектором выступает лаконичный пульт управления меню с широким ассортиментом ручных корректировок геометрических искажений и тонкой настройки изображения под свой вкус. Присутствует автоматическая система корректировки трапеции с диапазоном 40°, а также широкий набор более тонких параметров бочковидных и трапецеидальных искажений с подсказками по устранению.

Проектор Acer H6546 уже доступен к покупке в магазинах российских ритейлеров по цене от 59,4 тыс. руб. Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона.