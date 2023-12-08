В Москве стали производить высокоточные лазерные установки для микроэлектроники

Столичная компания «Лазеры и аппаратура» разработала и запустила в серийное производство станок высокоточной микрообработки ультрафиолетовым лазером. Он необходим для изготовления микроэлектроники и любой электротехники. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Установка на ультрафиолете предназначена для прецизионной микрообработки плоских и объемных полимерных пленок, печатных плат и полупроводниковых материалов. Ультрафиолетовый лазер имеет высокую точность и мощность излучения, им можно обрабатывать материалы, которые не поддаются инфракрасным устройствам. Сегодня предприятие выпустило уже четыре установки, в год планируется производить не менее 50 станков для компаний отрасли микроэлектроники», – отметил Владислав Овчинский.

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Производитель на протяжении 25 лет разрабатывает и выпускает промышленные лазерные станки для пятикоординатной обработки, микрообработки, резки, сварки, наплавки, 3D-выращивания из металлических порошков. Более 800 лазерных машин, выпущенных компанией, работают на предприятиях России, Белоруссии и других стран. При этом производство компании локализовано на почти 90%.

«Оборудование для отрасли микроэлектроники – одно из центральных направлений деятельности компании, которое мы активно развиваем. Благодаря собственным инвестициям, высококвалифицированному персоналу, а также поддержке города нам удается создавать современную конкурентоспособную продукцию и наращивать производственную базу. Так, недавно мы увеличили производственные площади в Зеленограде на 30% для расширения цехов узловой сборки», – отметила исполнительный директор компании Анна Цыганцова.