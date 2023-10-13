Национальный фонд микроэлектроники может появиться в России

Президент ГК «Элемент» Илья Иванцов выступил с предложением создания национального фонда микроэлектроники. По его словам, учреждение подобной организации поможет решить ряд проблем в отрасли и ускорить достижение технологического суверенитета. Об этом CNews сообщили представители ГК «Элемент».

«Создание «национального фонда микроэлектроники» — один из возможных вариантов решения ключевых задач, стоящих перед отраслью, в том числе по обеспечению независимости от импорта», — отметил Иванцов.

Он добавил, что, объединив усилия и учредив такой фонд, крупные российские компании смогут создать новые современные производства, центр внедрения технологий и материалов и организовать серийное производство оборудования — именно такие меры нужны сегодня отрасли, чтобы ускорить процесс достижения технологического суверенитета и массово производить российскую электронику.

«Такие меры дадут результаты в ближайшие три-пять лет», — сказал Илья Иванцов.

Он рассказал, что производителям микроэлектроники для дальнейшего развития необходимы гарантии долгосрочного спроса на товар, крупные заказы, объемом не менее 1 млн единиц продукции, и возможность поэтапного снижения цены по мере наращивания производственных мощностей. При этом у заказчика совсем другие потребности.

«Многие заказчики, наоборот, заинтересованы в специализированных микросхемах, в высокой вариативности объемов заказа, в быстрой отгрузке продукции по запросу, ценах на уровне мировых аналогов. Не получая необходимого в короткие сроки, они начинают развивать собственные компетенции и пытаются создавать продукт собственными силами, тогда как необходимо консолидировать усилия», — сказал Иванцов.

По мнению президента ГК «Элемент», помимо консолидирования усилий заказчиков и производителей, есть еще один путь решения вышеуказанных проблем, но он более долгий.

«Можно действовать так, как мы действуем сейчас. То есть, постепенно возрождать микроэлектронику, отстраивать все необходимые технологические процессы, строить заводы, увеличивать спрос на нашу продукцию. Но это долго и неэффективно», — отметил Илья Иванцов.