Америка за год потратит на развитие полупроводникового производства больше, чем за вместе взятые предыдущие 28 лет

Колоссальные средства на развитие полупроводниковой промышленности

Американская полупроводниковая промышленность накачивается денежными ресурсами невиданными ранее темпами, пишет Tom's Hardware.

Согласно данным Бюро переписи населения США (USCB; главное американское статистическое ведомство, в том числе обрабатывающее экономические данные), размер правительственного финансирования национальной электронной и электротехнической промышленности по итогам 2024 г. превысит совокупные инвестиции в отрасль за последние 27 лет.

Фактически подъем производства в этой сфере начался еще в 2021 г., однако взрывной рост отрасль испытала в 2022 г., с принятием закона CHIPS and Science Act, утверждает Мартин Чорцемпа (Martin Chorzempa), старший научный сотрудник Института мировой экономики Петерсона, опираясь на статистику USCB.

© sto-noname@yandex.ru / фотобанк «Фотодженика» США вольют рекордное количество денег в национальную полупроводниковую промышленность

Инициатива CHIPS and Science Act, одобренная администрацией президента Джозефа Байдена (Joseph Biden) и Конгрессом США, направлена на поддержку американской полупроводниковой отрасли, которая на момент принятия соответствующего закона уже демонстрировала весьма заметное отставание от заокеанских конкурентов, к примеру, в лице Тайваня с TSMC и Южной Кореи, родины Samsung Electronics. Как отмечает Tom’s Hardware, на территории США, по сути, почти не осталось предприятий, которые могли бы выпускать чипы по передовым технологическим процессам.

Сверхоптимистичные прогнозы

По прогнозу отраслевой ассоциации Semiconductor Industry Association (SIA), объем производства чипов на территории США утроится к 2032 г. Ожидается, что к тому моменту предприятия, расположенные в этой североамериканской стране, будут выпускать около 30% от общего количества интегральных микросхем, произведенных в соответствии с самыми современными нормами.

Оценка SIA впечатляет даже в сравнении с более чем оптимистичным прогнозом властей США, касающимся данной сферы. Согласно плану Министерства торговли, обнародованному в феврале 2024 г., в правительстве от американской промышленности ожидают куда более скромных успехов – завоевание 20-процентной доли на мировом рынке, правда, в несколько более краткосрочной перспективе – уже к 2030 г.

Несмотря на то, что власти США и SIA хором пророчат национальной полупроводниковой индустрии блестящее будущее, о каких-либо практических результатах пока, вероятно, говорить рано. Амбициозные проекты Intel, Samsung, Micron, TSMC и других производственных компаний далеки от завершения и периодически сталкиваются с непредвиденными проблемами. К примеру, как писал CNews, Samsung Electronics и TSMC были вынуждены перенести запуск строящихся производственных площадок в США на 2025 г. Ранее, в 2021 г., Samsung планировала ввести свое новое североамериканское предприятие уже во второй половине 2024 г.

Стоит также отметить, что с раздачей денег в рамках инициативы CHIPS and Science Act случались определенные заминки. Так, в апреле 2024 г. власти США на неопределенный срок заморозили программу господдержки создания, модернизации и расширения площадок для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР; R&D) в сфере полупроводников. Огромное количество претендентов на госсубсидии поставило чиновников Минторга, не сумевших правильно оценить спрос на бюджетное финансирование R&D-мероприятий, в неловкое положение.

Кто получит деньги в рамках CHIPS Act

CHIPS and Science Act был одобрен президентом США в августе 2022 г. В части, касающейся национальной полупроводниковой отрасли, закон первоначально предусматривал выделение $39 млрд на развертывание производственных мощностей по выпуску интегральных микросхем на территории США, а также $13 млрд на проведение НИОКР и подготовку квалифицированных специалистов в сфере полупроводников.

Инициатива нацелена на усиление надежности цепочек поставок чипов и также рассматривается властями США как симметричный ответ Китаю, который в последние годы вкладывает значительные средства в развитие национальной полупроводниковой отрасли. В рамках CHIPS Act поддержку получат международные чипмейкеры-гиганты, такие как Intel, TSMС и Samsung.

Intel, которая рассматривается властями в качестве потенциального партнера по выпуску передовых чипов для нужд американского ВПК, может также получить допсредства на развертывание производственных мощностей в «закрытом контуре», от выделения которых по неизвестным причинам отказался Пентагон.