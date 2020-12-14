Росгвардия просит на цифровую трансформацию 11 миллиардов
Росгвардия просит Правительство выделить 10,8 млрд руб. из бюджета на цифровую трансформацию. Средства потратят на электронный учет гражданского оружия, цифровизацию услуг ведомства и перевода ИТ-систем на отечественное ПО. К 2023 г. Росгвардия планирует обеспечить 70% сотрудников компьютерами с отечественным софтом.
Траты на ИТ у Росгвардии
Росгвардия просит выделить на свою цифровую трансформацию 10,8 млрд руб. из бюджета нацпроекта «Цифровая экономика». Подлинность плана ведомства «Коммерсанту» подтвердил федеральный чиновник.
В частности, ведомство запрашивает 6,7 млрд руб. на поддержку существующей ИТ-инфраструктуры и сервисов, которые запустятся в ближайшие годы. В том числе 470 млн руб. потребуется на «эксплуатацию печатающих устройств», как указано в плане.
Поддержка и обновление системы централизованного учета оборота гражданского оружия обойдется в 185,4 млн руб. Ранее CNews писал, что единая ИТ-платформа, которая обеспечит Росгвардии сбор и контроль данных о покупке и продаже гражданского оружия, должна появиться в России до конца 2020 г. Суммарная стоимость работ по ее разработке пока составляет 540 млн руб. Разработку платформы ведет НИИ «Восход».
Еще 3,8 млрд руб., как пишет «Коммерсант», Росгвардия планирует потратить на перевод госуслуг в электронный вид, в том числе лицензирование частной охранной деятельности, разрешение на владение оружием и работу частных детективных агентств. Кроме того, 373 млн руб. пойдет на дооснащение ведомства телекоммуникационной инфраструктурой и оборудованием.
ПО будет закупаться для обеспечения структурных подразделений центрального аппарата Росгвардии, территориальных органов и органов управления, в том числе объединений, соединений, воинских частей, организаций и подразделений войск.
Как пишет «Коммерсант», к 2023 г. Росгвардия планирует обеспечить 70% сотрудников компьютерами с отечественным ПО, тогда как сейчас этот показатель составляет 44%. Также ведомство планирует подключить 50% росгвардейцев к системе электронного документооборота. Сейчас подключена четверть сотрудников.
Как распределяли бюджет в 2019 году
В сентябре 2019 г. СNews писал, что Межведомственная комиссия при Совете безопасности приняла решение выделить Росгвардии из федерального бюджета 2,35 млрд руб. на закупку отечественного ПО. Средства должны быть выделены в период 2019-2021 гг. Они должны пойти на закупку офисного ПО и ПО, работающего в сфере информационной безопасности, а также на оплату технической поддержки в рамках применения поставленных решений.
Тогда же СNews рассказывал, что на разработку систем управления охранными услугами с учетом современных требований информационной безопасности на базе отечественного ПО ведомство получит 3,365 млрд руб. Данная сумма поровну будет распределена на 2020 и 2021 гг.
На другой проект — создание информационного ресурса, предоставляющего физическим и юридическим лицам дистанционный доступ к сервисам оказания охранных услуг — в 2021 г. планировалось выделить 25 млн руб.
Также CNews писал, что на создание отечественной защищенной платформы для обработки больших массивов данных и пилотный проект по модернизации существующей системы информационного обеспечения централизованного учета оружия, контроля над соблюдением законодательства России в области оборота оружия и в области частной охранной деятельности в 2019 г. было запланировано 3,02 млрд руб. Из этой суммы 2,06 млрд руб. — в 2020 г., еще 962 млн руб. — в 2021 г.
Рост ИТ-бюджетов всех силовых ведомств
Как пишет «Коммерсант», на фоне запросов других силовых ведомств просьба Росгвардии к властям выделить рассматриваемую сумму. пока выглядит скромно. Например, в сентябре 2020 г. ФСИН запросила 25 млрд руб. на проект цифровизации тюрем. Планируется создать единую информационную систему, внедрить видеоаналитику с распознаванием лиц, электронный документооборот, системы контроля строительства объектов, а также системы передвижения и эксплуатации транспорта. За право заняться тюремной цифровизацией спорят «Ростех» и МВД. Ранее «Коммерсант» также писал, что МВД просит у властей выделить на цифровизацию 55 млрд руб.
Однако эксперты, на мнение которых ссылается «Коммерсант», говорят, что необходимо проводить независимую оценку цифровизации силовых структур, которая далека от прозрачности.
В ноябре 2020 г. Счетная палата проверила расходы министерств и ведомств в 2019 г. и установила, что ИТ-бюджет многих из них значительно вырос. В том числе аналитики зафиксировали увеличение ИТ-бюджета Генпрокуратуры, МВД и Росгвардии. Так Генпрокуратура запланировала в 2019 г. ИТ-расходы на сумму почти в 8,5 млрд руб., то есть в три раза больше, чем годом ранее.
ИТ-бюджет у Росгвардии вырос более чем в полтора раза в 2019 г. — с 2,86 млрд руб. до 4,5 млрд руб., причем исполнение бюджета составило 4,2 млрд руб. (93%). ИТ-бюджет МВД также увеличился в 2019 г. почти в полтора раза — и по общему объему, и по исполнению. Он составил почти 10 млрд руб.
Директор Ассоциации компьютерных и информационных технологий Николай Комлев уверен, что слишком негативный фон создают дела типа МВД и «Т-платформ», пишет «Коммерсант». Ранее CNews рассказывал, что МВД подало в суд на «Т-платформы», с требованием заменить не соответствующие условиям госконтрактов устройства для автоматизированных рабочих мест полицейских. Арбитражный суд в сентябре 2020 г. признал претензии министерства к «Т-платформам» необоснованными, но громкое уголовное дело в отношении Всеволода Опанасенко, основателя «Т-платформ» и основного фигуранта дела, полковника МВД Александра Александрова все еще продолжается.