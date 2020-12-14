Росгвардия просит на цифровую трансформацию 11 миллиардов

Росгвардия просит Правительство выделить 10,8 млрд руб. из бюджета на цифровую трансформацию. Средства потратят на электронный учет гражданского оружия, цифровизацию услуг ведомства и перевода ИТ-систем на отечественное ПО. К 2023 г. Росгвардия планирует обеспечить 70% сотрудников компьютерами с отечественным софтом.

Траты на ИТ у Росгвардии

Росгвардия просит выделить на свою цифровую трансформацию 10,8 млрд руб. из бюджета нацпроекта «Цифровая экономика». Подлинность плана ведомства «Коммерсанту» подтвердил федеральный чиновник.

В частности, ведомство запрашивает 6,7 млрд руб. на поддержку существующей ИТ-инфраструктуры и сервисов, которые запустятся в ближайшие годы. В том числе 470 млн руб. потребуется на «эксплуатацию печатающих устройств», как указано в плане.

Поддержка и обновление системы централизованного учета оборота гражданского оружия обойдется в 185,4 млн руб. Ранее CNews писал, что единая ИТ-платформа, которая обеспечит Росгвардии сбор и контроль данных о покупке и продаже гражданского оружия, должна появиться в России до конца 2020 г. Суммарная стоимость работ по ее разработке пока составляет 540 млн руб. Разработку платформы ведет НИИ «Восход».

Росгвардия просит у властей 10,8 миллиарда на цифровую трансформацию

Еще 3,8 млрд руб., как пишет «Коммерсант», Росгвардия планирует потратить на перевод госуслуг в электронный вид, в том числе лицензирование частной охранной деятельности, разрешение на владение оружием и работу частных детективных агентств. Кроме того, 373 млн руб. пойдет на дооснащение ведомства телекоммуникационной инфраструктурой и оборудованием.

ПО будет закупаться для обеспечения структурных подразделений центрального аппарата Росгвардии, территориальных органов и органов управления, в том числе объединений, соединений, воинских частей, организаций и подразделений войск.

Как пишет «Коммерсант», к 2023 г. Росгвардия планирует обеспечить 70% сотрудников компьютерами с отечественным ПО, тогда как сейчас этот показатель составляет 44%. Также ведомство планирует подключить 50% росгвардейцев к системе электронного документооборота. Сейчас подключена четверть сотрудников.

Как распределяли бюджет в 2019 году

В сентябре 2019 г. СNews писал, что Межведомственная комиссия при Совете безопасности приняла решение выделить Росгвардии из федерального бюджета 2,35 млрд руб. на закупку отечественного ПО. Средства должны быть выделены в период 2019-2021 гг. Они должны пойти на закупку офисного ПО и ПО, работающего в сфере информационной безопасности, а также на оплату технической поддержки в рамках применения поставленных решений.

Тогда же СNews рассказывал, что на разработку систем управления охранными услугами с учетом современных требований информационной безопасности на базе отечественного ПО ведомство получит 3,365 млрд руб. Данная сумма поровну будет распределена на 2020 и 2021 гг.

На другой проект — создание информационного ресурса, предоставляющего физическим и юридическим лицам дистанционный доступ к сервисам оказания охранных услуг — в 2021 г. планировалось выделить 25 млн руб.

Также CNews писал, что на создание отечественной защищенной платформы для обработки больших массивов данных и пилотный проект по модернизации существующей системы информационного обеспечения централизованного учета оружия, контроля над соблюдением законодательства России в области оборота оружия и в области частной охранной деятельности в 2019 г. было запланировано 3,02 млрд руб. Из этой суммы 2,06 млрд руб. — в 2020 г., еще 962 млн руб. — в 2021 г.

Рост ИТ-бюджетов всех силовых ведомств

Как пишет «Коммерсант», на фоне запросов других силовых ведомств просьба Росгвардии к властям выделить рассматриваемую сумму. пока выглядит скромно. Например, в сентябре 2020 г. ФСИН запросила 25 млрд руб. на проект цифровизации тюрем. Планируется создать единую информационную систему, внедрить видеоаналитику с распознаванием лиц, электронный документооборот, системы контроля строительства объектов, а также системы передвижения и эксплуатации транспорта. За право заняться тюремной цифровизацией спорят «Ростех» и МВД. Ранее «Коммерсант» также писал, что МВД просит у властей выделить на цифровизацию 55 млрд руб.

Однако эксперты, на мнение которых ссылается «Коммерсант», говорят, что необходимо проводить независимую оценку цифровизации силовых структур, которая далека от прозрачности.

В ноябре 2020 г. Счетная палата проверила расходы министерств и ведомств в 2019 г. и установила, что ИТ-бюджет многих из них значительно вырос. В том числе аналитики зафиксировали увеличение ИТ-бюджета Генпрокуратуры, МВД и Росгвардии. Так Генпрокуратура запланировала в 2019 г. ИТ-расходы на сумму почти в 8,5 млрд руб., то есть в три раза больше, чем годом ранее.

ИТ-бюджет у Росгвардии вырос более чем в полтора раза в 2019 г. — с 2,86 млрд руб. до 4,5 млрд руб., причем исполнение бюджета составило 4,2 млрд руб. (93%). ИТ-бюджет МВД также увеличился в 2019 г. почти в полтора раза — и по общему объему, и по исполнению. Он составил почти 10 млрд руб.

Директор Ассоциации компьютерных и информационных технологий Николай Комлев уверен, что слишком негативный фон создают дела типа МВД и «Т-платформ», пишет «Коммерсант». Ранее CNews рассказывал, что МВД подало в суд на «Т-платформы», с требованием заменить не соответствующие условиям госконтрактов устройства для автоматизированных рабочих мест полицейских. Арбитражный суд в сентябре 2020 г. признал претензии министерства к «Т-платформам» необоснованными, но громкое уголовное дело в отношении Всеволода Опанасенко, основателя «Т-платформ» и основного фигуранта дела, полковника МВД Александра Александрова все еще продолжается.