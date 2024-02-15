Объем онлайн-продаж Fix Price в 2023 году вырос на 18% по сравнению с 2022 годом

Сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price в 2023 го. увеличила объем онлайн-продаж на 18% по сравнению с предыдущим годом. При этом только через собственные сервисы – веб-витрину и мобильное приложение Fix Price – оборот вырос на 37% год к году. Об этом CNews сообщили представители Fix Price.

Всего с учетом партнерских доставок через сервисы «Маркет Деливери», «Яндекс Маркет», «Яндекс.Еду» и «Сбермаркет» и собственных онлайн-сервисов покупатели сделали более 1,2 млн онлайн-заказов в Fix Price. Средняя сумма чека при онлайн-заказе составила 1,2 тыс. руб.

«Онлайн-сервисы — не основной канал продаж для Fix Price, но при этом он показывает уверенный и динамичный рост по мере развития нашей веб-витрины и мобильного приложения, а также подключения новых партнеров и сервисов по доставке. В этом году мы планируем продолжить совершенствовать наше e-commerce направление, причем не только в России, но и в других странах присутствия сети», — сказала Виктория Смирнова, директор департамента маркетинга Fix Price.

В онлайн-ассортименте Fix Price представлены более 2 тыс. наименований товаров, которые можно найти на полках магазинов сети по аналогичным ценам. Наиболее популярные товары для заказа в интернет-магазине Fix Price ― бумажные салфетки, полотенца и туалетная бумага, контейнеры для хранения и товары для дома. Кроме того, повышенным спросом пользуются сезонные коллекции товаров для кухни.

Самый популярный канал для онлайн-заказов — мобильное приложение Fix Price, а самый популярный способ доставки — самовывоз из магазина.

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Fix Price — сеть магазинов низких фиксированных цен, которая помогает покупателям экономить каждый день с момента основания Компании в 2007 г. Fix Price предлагает уникальную продукцию и постоянно ротирует ассортимент, включающий непродовольственные позиции, дрогери, а также продукты питания по низким фиксированным ценам. На 31 декабря 2023 г. сеть магазинов Fix Price насчитывала 6,414 тыс. магазинов в России и странах ближнего зарубежья, в каждом из которых представлены порядка 2 тыс. позиций в примерно 20 товарных категориях. Помимо собственных торговых марок, Fix Price реализует продукцию местных производителей и ведущих мировых брендов. На 31 декабря 2023 г. Компания управляла 13 распределительными центрами и работала в 81 регионе России, а также в 8 близлежащих странах. В 2022 г. выручка компании составила 277,6 млрд руб., EBITDA — 54,2 млрд руб., чистая прибыль — 21,4 млрд руб. (в соответствии с МСФО).