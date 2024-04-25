В Fix Price робот-рекрутер за год отобрал 23% кандидатов на линейные позиции

Спустя год с начала использования голосового робота-рекрутера 23% от общего числа кандидатов на линейные позиции Fix Price были отобраны роботом и отправлены на следующие этапы собеседований. Об этом CNews сообщили представители Fix Price.

Самым популярным способом коммуникации оказались чаты — 62,5% кандидатов проходили на дальнейшие этапы отбора через сообщения и каналы в мессенджерах. Успех автоматизированной коммуникации в чатах подтверждается и цифрами — почти 94% взаимодействий с роботом-рекрутером в этом канале оказались положительными. Общение с роботом в чате возможно в любой удобной временной зоне кандидата.

Внедрение робота для подбора персонала стало ответом на активный рост сети Fix Price, развитие современных технологий и возросшую конкуренцию в сфере розничной торговли. ИИ-рекрутер проводит интервью только в удобное кандидату время, отвечает на заявки и вопросы 24/7, информирует о доступных вакансиях в ближайших точках, записывает на дальнейшие этапы собеседований с рекрутерами. Благодаря возможностям и комфорту при поиске работы соискатели становятся более лояльны к работодателю.

«Мы запустили проект чуть больше года назад, и самым главным нашим достижением стало количество кандидатов, пришедших на последующие этапы собеседований после общения с роботом-рекрутером. За первые полгода работы бота это количество составило 7% от общего числа соискателей, с которыми мы общались дальше. Сейчас эта доля выросла уже до 23% благодаря расширению возможностей общения в формате чата. Сама технология показывает высокую производительность — среднее время реагирования на отклик кандидата занимает не более одной минуты», — Алексей Черепецкой, ведущий методолог центра проектирования и автоматизации HR-процессов Fix Price

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Fix Price – сеть магазинов низких фиксированных цен, которая помогает покупателям экономить каждый день с момента основания компании в 2007 г. Fix Price предлагает постоянно ротирует ассортимент, включающий непродовольственные позиции, дрогери, а также продукты питания по низким фиксированным ценам. На 31 декабря 2023 г. сеть магазинов Fix Price насчитывала 6, 414 тыс. магазинов в России и странах ближнего зарубежья, в каждом из которых представлены порядка две тыс. позиций в примерно 20 товарных категориях. Помимо собственных торговых марок, Fix Price реализует продукцию местных производителей и ведущих мировых брендов. На 31 декабря 2023 г. компания управляла 13 распределительными центрами и работала в 81 регионе России, а также в восьми близлежащих странах. В 2023 г. выручка компании составила 291,9 млрд руб., EBITDA – 53,1 млрд руб., чистая прибыль – 35,7 млрд руб. (в соответствии с МСФО).