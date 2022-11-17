Рестораны-партнёры Delivery Club смогут запускать рекламу на платформе

Рестораны, сотрудничающие с сервисом доставки еды Delivery Club, смогут пользоваться инструментами «Яндекса» для бизнеса. Такая возможность появится у них благодаря переходу на технологическую платформу «Яндекса». Например, это позволит заведениям запускать рекламные кампании для продвижения в Delivery Club, получать ежедневные выплаты за заказы и расширять зоны доставки. Уже сейчас в некоторых регионах России рестораны-партнёры Delivery Club могут работать с заказами через приложение «Яндекса» для ресторанов. Скоро для всех заведений-партнёров Delivery Club в стране начнут действовать и другие возможности.

С переходом на технологическую платформу «Яндекса» заведениям будет удобнее работать с заказами и управлять настройками в Delivery Club и «Еде». Они смогут делать всё это в одном месте — приложении «Яндекса» для ресторанов.

Заведения-партнёры Delivery Club смогут также пользоваться инструментами «Яндекса» для продвижения — к примеру, настраивать и запускать рекламные кампании в Delivery Club, чтобы как можно больше потенциальных клиентов могли увидеть заведение на сайте и в приложении сервиса. По данным «Еды», эти инструменты помогают ресторанам увеличить число заказов в среднем на 30%. В будущем рестораны смогут привлекать клиентов и другими способами — например, с помощью программы лояльности «Плюса».

Заведениям-партнёрам Delivery Club будет доступна подписка «Еды». С нею рестораны смогут получать ежедневные выплаты, дарить клиентам промокоды на новые заказы за хорошие отзывы, работать с личным менеджером, смотреть через Telegram-бот ежедневные отчеты по выручке, среднему чеку, числу заказов и другим важным показателям.

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Переход на единую технологическую платформу «Яндекса» и сотрудничество с «Доставкой» позволят ресторанам расширить зоны, в пределах которых они развозят заказы. Благодаря этому заведения-партнёры Delivery Club смогут предложить своё меню большему числу клиентов на сервисе.

Подключение к технологической платформе «Яндекса» не отразится на возможностях, которые до этого действовали в Delivery Club для ресторанов-партнёров. Они по-прежнему смогут отслеживать заказы, обновлять меню, график работы, стоп-листы и изменять другие параметры. Для клиентов процесс заказа на сайте и в приложении Delivery Club тоже не изменится.