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В приложении Delivery Club появились отзывы о ресторанах от локальных медиа

Сервис доставки готовой еды Delivery Club начал размещать рецензии на рестораны от профильных экспертов в регионах. Первым партнером сервиса в этом направлении стало лайфстайл-издание «Инде» из Казани.

Сейчас в подборке рецензий от «Инде» представлено 59 локальных ресторанов. Среди них: Тюбетей, Хорошим людям, Boco Kitchen, Surf Coffee x Muses и другие.

Чтобы посмотреть отзыв, достаточно нажать на карточку ресторана, и в верхней части меню появится окно «Инде» рекомендует» с отзывом на выбранное заведение общепита. Все рекомендации были составлены редакторами издания эксклюзивно для Delivery Club. В таких рецензиях редакция отмечает основные блюда заведения, рекомендует, какие из них стоит попробовать и в каком порядке, а также рассказывает об особенностях приготовления некоторых блюд.

В дальнейшем Delivery Club планирует расширять количество заведений с отзывами от локальных экспертов, а также их географию.

Эльяс Касми

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