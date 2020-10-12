Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

«Магнит» и Delivery Club запустили экспресс-доставку из магазинов ритейлера в регионах

Интернет Веб-сервисы Ритейл Розница Логистика

«Магнит», один из ведущих российских ритейлеров, и Delivery Club объявили о запуске сервиса экспресс-доставки из торговых точек ритейлера в регионах. Если на первом этапе доставка из магазинов «Магнит» была доступна пользователям Delivery Club только в Москве, то уже сейчас сервис работает в Самаре, Краснодаре и Новосибирске.

В ближайшее время возможность заказать продукты из розничной сети также появится и у жителей Санкт-Петербурга. К концу октября 2020 г. число городов, где заработает доставка, достигнет 17, а количество магазинов – 200. До конца ноября 2020 г. в общей сложности к сервису Delivery Club будут подключены магазины «Магнит» в более чем 60 городах России. Пользователям приложения Delivery Club будут доступны около 5 тыс. товарных позиций торговых точек «у дома», включая непродовольственные товары. Время доставки составляет 30-45 минут.

Экспертиза по итогам первого этапа работы партнеров показала, что состав корзины клиентов Delivery Club, заказывающих товары в «Магните», практически не отличается от их покупок в офлайн-магазинах ритейлера. Самыми популярными стали товары категории фреш (фрукты и овощи), а также кисломолочные продукты, мясо и хлеб. Чаще всего пользователи заказывали бананы, огурцы, картофель, хлебобулочные изделия и репчатый лук.

Пользователи Delivery Club делают в «Магните» большие заказы, сопоставимые с обычным походом в магазин: в среднем около 10-12 товаров в корзине. Интересно, что уже сформировалась аудитория постоянных пользователей доставки из торговых точек «Магнит». В среднем они делают по 7-8 заказов в месяц.

«Мы рады, что первый покупательский отклик демонстрирует востребованность нашего совместного сервиса. Мы продолжим тиражировать доставку и параллельно анализировать бизнес-процессы, чтобы при необходимости улучшать и актуализировать услугу. Запуск сервиса в регионах – важный шаг, который позволит предложить нашим потребителям в самых разных локациях новый канал взаимодействия с компанией и современный формат покупок повседневных товаров», – сказал заместитель генерального директора, исполнительный директор розничной сети «Магнит» Флориан Янсен.

«Благодаря нашей логистической экспертизе и широкой географии работы «Магнита» уже совсем скоро жители десятков городов России получат доступ к быстрой доставке продуктов через приложение и сайт Delivery Club, что стало особенно актуально в условиях сложной эпидемиологической ситуации. Наша высокая скорость доставки и большой ассортимент сети магазинов «Магнит» позволяют предложить пользователям быструю доставку всех необходимых продуктов и товаров первой необходимости на дом для всей семьи», – сказал операционный директор Delivery Club Мухит Сейдахметов.



Другие материалы рубрики

Власти США «раскулачивают» Google. У него отнимут Chrome и рекламный бизнес

Компания экс-премьера Чечни создала магазин для торговли оружием через интернет. Видео

Электронные дневники российских школьников сдали в аренду под рекламу

Спецслужбы Украины потребовали от Apple и Google удалить из магазинов российские приложения

Конкуренты настучали на «Яндекс.такси» властям. Теперь «Яндексу» грозят гигантские штрафы

Власти США собрались раздробить Apple, Google, Facebook и Amazon на мелкие компании

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Умные часы и браслеты с NFC, которыми можно платить: выбор ZOOM

Как сохранить слух в мегаполисе и не потерять его навсегда

Техноблог

Как сделать резервную копию ПК на Windows

Обзор смартфона Xiaomi Mi 10: дорогой китайский флагман

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, как появилась вода на Земле

Математики уверены — путешествия во времени без парадоксов возможны

Надышите заряд своему смартфону: мини-ветряк работает от дыхания

Робот, управляемый через VR, будет раскладывать товары на полках в магазине
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра