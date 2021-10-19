«Салют, хочу пиццу!»: виртуальные ассистенты Салют научились заказывать готовую еду из ассортимента Delivery Club на умных устройствах Sber

С помощью виртуальных ассистентов Салют пользователи теперь могут заказывать готовую еду из ассортимента Delivery Club на умных устройствах Sber. Для того, чтобы сделать заказ, достаточно сказать: «Салют, хочу есть!», а затем по конкретному запросу, например, «хочу пиццу Маргарита», ассистенты Салют выведут на экран только те заведения и позиции из меню, которые интересуют пользователя.

Навык ассистентов Салют делает доступным новый формат взаимодействия – теперь можно выбирать блюдо на большом экране, а вместо долгого поиска по меню можно просто обозначить запрос голосом. Перейти в каталог Delivery Club можно прямо во время просмотра фильма, а затем достаточно сказать: «Салют, хочу бургер», «Салют, закажи суши» или «Салют, хочется хинкали», и блюдо появится на экране для заказа.

Заказать еду из Delivery Club можно на умных устройствах Sber: SberBox и SberBox Top, подключенных к любому ТВ, а также на телевизорах под управлением Салют ТВ. В скором времени навык станет доступен в мобильных приложениях Сбер Салют и СберБанк Онлайн, а также на других умных устройствах Sber.

«Ассистенты Салют непрерывно учатся новому, чтобы понимать пользователей с полуслова, и предлагать им лучший сервис. В самом начале с их помощью можно было заказать снеки, затем варианты по заказу товаров существенно расширились. С открытием доступа к ассортименту Delivery Club пользователи умных устройствах Sber могут делать заказ из десятка тысяч ресторанов по всей стране. Заказывать еду при помощи голоса на экране телевизора понравится как большой компании друзей, так и людям семейным, кто ценит комфорт и удобство», — отметил Константин Круглов, старший вице-президент по новым цифровым поверхностям Сбербанка, CEO SberDevices.