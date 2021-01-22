Delivery Club запустил доставку из сети зоомагазинов «Бетховен»

Delivery Club объявил о сотрудничестве с сетью зоомагазинов «Бетховен». Курьеры сервиса уже доставляют товары из торговых точек «Бетховен» в Москве. До конца 2021 г. услуга также станет доступна в Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти и других городах присутствия сети.

Пользователи Delivery Club могут заказать более 4,5 тыс. товарных наименований из сети зоомагазинов «Бетховен»: корма для животных, игрушки, косметику, аксессуары и многое другое. Минимальной стоимости заказа нет, стоимость доставки варьируется в зависимости от суммы заказа: чем сумма больше, тем дешевле доставка, вплоть до бесплатной при заказе от 999 руб. Время доставки составляет 30-45 мин.

Заказы будут доставляться в соответствии со всеми требованиями российского законодательства. Специально для них Delivery Club разработал отдельные герметичные сумки, которые курьеры могут носить как отдельно, так и внутри своих рюкзаков.

«По итогам полугодовой работы в сфере доставки товаров для животных мы видим растущую популярность этого направления и продолжаем активно развивать его в рамках сотрудничества с нашими партнерами. Работа с «Бетховеном» позволит нам значительно расширить ассортимент и сделать услугу доступной еще большему числу пользователей», – отметили в пресс-службе Delivery Club.

«Начало совместной работы с проектом Delivery Club – планомерный шаг для нас как для компании, которая декларирует важность заботы и ответственного отношения к домашним животным. Решение этой задачи стало важным этапом нашей работы в направлении ориентированности на сервисы, предоставляющие удобство и выбор для покупателей и их питомцев», – сказал генеральный директор сети зоомагазинов «Бетховен» Георгий Чкареули.