Delivery Club и r_keeper запустили программу поддержки для открывающихся в 2021 году ресторанов

Российский сервис доставки еды Delivery Club и платформа автоматизации r_keeper (обе компании входят в совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка) разработали программу поддержки для новых ресторанов. Общий объем финансирования программы превысит 300 млн руб.

Команды заведений, открытие которых запланировано на ближайшие шесть месяцев, смогут на год за один рубль получить доступ к облачному решению автоматизации r_keeper Сloud Max (стандартная стоимость решения 65 тыс. руб. в год). r_keeper Cloud Max включает все необходимые модули для открытия заведения: управление складом, залом, кухней, системы лояльности, аналитики и т.д.

Также новые рестораны, подключившие r_keeper Сloud, смогут на специальных условиях пользоваться услугами сервиса Delivery Club. Заведения, доставляющие заказы своими силами, первые три месяца будут получать заказы от Delivery Club с комиссией 5%, следующие девять месяцев — с комиссией 10% (стандартная комиссия — 20%). Для тех ресторанов, которые решат доставлять заказы с помощью курьеров сервиса, комиссия составит 20% и 25% соответственно (стандартная комиссия — 35%). Все участники программы смогут получать бронирования столов от пользователей Delivery Club без комиссии, а комиссия Delivery Club за заказы навынос будет на год снижена до 2%, равных расходам сервиса на эквайринг.

«Рынок общественного питания восстанавливается, в 2021 г. мы ожидаем увеличение количества открывающихся заведений. Платформа автоматизации — обязательный элемент любого ресторана. За последние два года важной частью бизнеса многих участников рынка стала и доставка. Нам кажется правильным поддержать рестораторов, которые начнут работать в посткоронавирусный период, и предложить бесшовное решение для выхода на рынок, которое поможет их бизнесу расти. Наша совместная программа рассчитана на год: мы надеемся, что по истечению этого времени рынок общественного питания окончательно перестанет ощущать негативные последствия 2020 г.», — отметил главный исполнительный директор по foodtech «О2О холдинг» (совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка) Гюванч Донмез.

По данным Росстата, оборот рынка общественного питания в России в 2020 г. сократился на 20,7% по сравнению с 2019 г. Наибольшее падение было зафиксировано в апреле и мае (оборот снизился к предыдущему году в два раза). В дальнейшем падение замедлилось, но к концу года рынок не смог вернуть себе прежние объемы: в декабре оборот общественного питания оказался меньше 2019 г. на 20%.