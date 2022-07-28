Delivery Club запустил ночную 30-минутную доставку лекарств

Cервис Delivery Club запустил ночную экспресс-доставку лекарств.

На первом этапе новая услуга доступна в 20 районах Москвы и Санкт-Петербурга, к доставке подключено более 80 аптек. Среднее время доставки с момента заказа составляет 27 минут. Пользователям доступен ассортимент из более чем 10 тыс. наименований, включая безрецептурные препараты, БАДы, витамины и другие аптечные товары.

Чтобы сделать заказ, клиенту Delivery Club необходимо перейти в раздел «Аптеки» внутри приложения, выбрать доступную аптеку, собрать корзину и оплатить заказ. Ночная доставка осуществляется до 3 часов ночи в зависимости от района. В дальнейшем компания планирует расширить географию новой услуги.

«Мы запустили доставку товаров из аптек осенью 2020 г. и благодаря развитию операционных технологий стали одним из лидеров по скорости доставки лекарств в России. В ночное время выбор доступных аптек меньше, а добраться до них при плохом самочувствии бывает сложно. Более того, нужного лекарства там просто может не оказаться. Наш новый функционал позволяет клиентам моментально оформить заказ в приложении и получить его уже через 30 минут, что особенно важно, когда помощь нужна быстро, а времени и сил на поездку в круглосуточную аптеку нет», — отметили в пресс-службе Delivery Club.